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Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon! Başkan yardımcısı dahil 4 kişi gözaltına alındı

Bolu Belediyesi'ne, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘zimmet’ iddialarıyla şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon! Başkan yardımcısı dahil 4 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediyesi bünyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde harekete geçildi. Ekipler, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘zimmet’ suçlamaları iddiasıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Bolu Belediyesi ne yeni operasyon! Başkan yardımcısı dahil 4 kişi gözaltına alındı 1

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görev yapan Samet Bilge ve Tural Ateş yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakollarına götürüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bolu Belediyesi
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