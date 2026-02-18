Bolu’da 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri, Kıbrısçık ilçesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen istihbarat bilgileri doğrultusunda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 17 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan Ş.B. ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır