HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bolu’da 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bolu’nun Kıbrısçık ilçesinde "basit cinsel saldırı" suçundan hakkında 17 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bolu’da 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri, Kıbrısçık ilçesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen istihbarat bilgileri doğrultusunda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 17 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan Ş.B. ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google duyurdu! Türkiye’de yeni dönem başladıGoogle duyurdu! Türkiye’de yeni dönem başladı
Bolu’da binlerce kaçak makaron ve tütün ele geçirildiBolu’da binlerce kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.