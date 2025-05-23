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Bolu’da 21 yaşındaki genç 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Bolu’da 5. kattan düşen 21 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bolu’da 21 yaşındaki genç 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, Bahçelievler Mahallesi Çiğdem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Çelik (21), ikamet ettiği 5. kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Osman Çelik, ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
vefat Bolu
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