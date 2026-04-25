Bolu’da ani fren yapıp kaçan sürücü, zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı

Bolu’da D-100 karayolunda bir otomobilin aniden fren yapmasıyla başlayan ve 1 motosiklet ile 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, D-100 karayolunun Dağkent Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil aniden fren yaptı.

ANİ FREN YAPAN ARAÇ KAZAYA SEBEP OLDU

Bu sırada arkadan gelen 14 ADV 223 plakalı motosiklet, duramayarak araca çarptı ve yola savruldu. Motosiklet kazasını fark edip aynı istikamette seyreden cipin sürücüsü de kazaya karışmamak için ani fren yaptı. Cipin aniden durması üzerine arkasından gelen 3 araç peş peşe birbirine girdi. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ve motosikletin çarpması sonucu meydana gelen olayda 3 kişi yaralandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kazaya sebebiyet verdikten sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

