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Bolu’da çıkan yangında 2 ahşap ev ve 1 cami küle döndü

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyünde çıkan yangında 2 ahşap ev ve 1 cami alevlere teslim oldu.

Bolu’da çıkan yangında 2 ahşap ev ve 1 cami küle döndü
Çiğdem Sevinç

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyünde çıkan yangında 2 ahşap ev ve 1 cami alevlere teslim oldu. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişik durumdaki 2 ahşap evi ve köy camisinin tamamını sardı. Alevleri gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evlerde ve camide büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Bolu
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