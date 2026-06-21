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Bolu'da D-100'de takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Bolu’da D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak orta refüje çarpan otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Bolu'da D-100'de takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Kaza, D-100 kara yolu Gölyüzü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 NA 873 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla atarak yolun ortasında ters döndü.

Bolu da D-100 de takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar 1

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü ve yolcu, tepetaklak olan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun 2 şeridi trafiğe kapandı. Polis ekipleri, olası bir başka kazayı önlemek amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak trafik akışını yan yoldan kontrollü olarak yönlendirdi. Aracın kaldırılması için bölgeye oto kurtarıcı sevk edildi.

Bolu da D-100 de takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kaza
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