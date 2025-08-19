HABER

Bolu’da facianın eşiğinden dönüldü! Tüp yüklü kamyon kazaya karıştı

Bolu’da tüp yüklü kamyonun karıştığı 3 araçlı trafik kazası maddi hasarla atlatılırken, tüplerin yola savrulmaması faciayı önledi.

Bolu’da facianın eşiğinden dönüldü! Tüp yüklü kamyon kazaya karıştı
Melih Kadir Yılmaz

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolu üzerinde Doğancı köyü mevkiinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çelik Caddesi üzerinden Mudurnu istikametine dönmek isteyen A.Ç. yönetimindeki minibüs, şehir merkezinden gelen S.G. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Bolu’da facianın eşiğinden dönüldü! Tüp yüklü kamyon kazaya karıştı 1

TÜP YÜKLÜ KAMYONA ÇARPIP DURABİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen H.K. yönetimindeki tüp yüklü kamyona çarparak durabildi. Çevredeki sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan sürücüler kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkarken, yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan, kamyonda bulunan tüplerin yola savrulmaması ise faciayı önledi. Kaza nedeniyle aksayan trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

