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Bolu'da kurbanlık dana tarlaya kaçtı, köylüler seferber oldu

Bolu'da Kurban Bayramı'nın ilk günü sahibinin elinden kaçan dana paniğe sebep oldu. Köyde kısa süreli bir hareketlilik yaşanırken, dana uzun uğraşlar sonucu yakalandı.

Bolu'da kurbanlık dana tarlaya kaçtı, köylüler seferber oldu

Olay, dün Kızılağıl köyünde meydana geldi. Bayram namazının ardından kesime hazırlanırken sahibinin elinden kurtulan kurbanlık dana, köy çevresindeki tarlalara doğru kaçmaya başladı. Durumu fark eden köylüler, kaçan danayı yakalamak için seferber oldu. Yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından dana, yorularak ormanlık alanda yakalandı. Köylüler tarafından kontrol altına alınan hayvan, kesim alanına götürüldü. Kaçış anları ve kovalamaca, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kurbanlık
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