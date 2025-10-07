HABER

Bolu'da lise öğrencilerinden Filistin'e destek

Bolu'da lise öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin'e destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı kapsamında, Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da da okullarda eş zamanlı "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Bu kapsamda Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için okul önünde farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrenciler, "Gazze'de insanlık ölüyor" ve "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" yazılı pankartlar taşıdı.

(İHA)

Bolu
