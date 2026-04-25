Bolu'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

D-100 kara yolunda Düzce istikametinden Bolu yönüne seyreden motosiklet, Dağkent mevkisinde önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Motosikletin, çarpmanın etkisiyle devrildiğini gören otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Sürücüsünün, kazayı fark etmesiyle duran cipe, arkadan gelen otomobil çarptı. Ardından cip ve otomobilin de kazaya karışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1’i çocuk 3 kişi, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya neden olan otomobilin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır