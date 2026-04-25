HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bolu'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Bolu’da 3 otomobil, 2 cip ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Düzce istikametinden Bolu yönüne seyreden motosiklet, Dağkent mevkisinde önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Motosikletin, çarpmanın etkisiyle devrildiğini gören otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Sürücüsünün, kazayı fark etmesiyle duran cipe, arkadan gelen otomobil çarptı. Ardından cip ve otomobilin de kazaya karışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1’i çocuk 3 kişi, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya neden olan otomobilin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da silahlı saldırı! Aracından indiği sırada vurulduMalatya'da silahlı saldırı! Aracından indiği sırada vuruldu
Trump'tan İran açıklaması! "Çok daha iyi bir kağıt parçası aldık"Trump'tan İran açıklaması! "Çok daha iyi bir kağıt parçası aldık"

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.