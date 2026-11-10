HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bolu Dağı’nda 4 tır çarpıştı, yol trafiğe kapandı

Bolu Dağı'nda 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Abant gişelerinden itibaren trafiğe kapatılırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Bolu Dağı’nda 4 tır çarpıştı, yol trafiğe kapandı

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı tünelleri çıkışında, İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken makaslayan bir tır bariyerlere çarptı. Arkadan gelen 3 tırın da makaslayan araca çarpmasıyla zincirleme trafik kazası yaşandı.

1 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Toplam 4 tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralanarak araç içerisinde sıkıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Zincirleme kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, Abant gişelerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı.

Olay yerine ulaşan ekiplerin kazaya müdahale ve yolun yeniden ulaşıma açılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkkale'de müstakil evin çatısında yangın çıktıKırıkkale'de müstakil evin çatısında yangın çıktı
Savaşta ölen İranlı 168 çocuk Antalya’daki COP31 Zirvesi’nde anıldıSavaşta ölen İranlı 168 çocuk Antalya’daki COP31 Zirvesi’nde anıldı

Anahtar Kelimeler:
Bolu kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz"

17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.