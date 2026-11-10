Bolu Dağı’nda 4 tır çarpıştı, yol trafiğe kapandı

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı tünelleri çıkışında, İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken makaslayan bir tır bariyerlere çarptı. Arkadan gelen 3 tırın da makaslayan araca çarpmasıyla zincirleme trafik kazası yaşandı.

1 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Toplam 4 tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralanarak araç içerisinde sıkıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Zincirleme kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, Abant gişelerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı.

Olay yerine ulaşan ekiplerin kazaya müdahale ve yolun yeniden ulaşıma açılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır