Bolu Dağı’nda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı viyadükleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil ile bir cip çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır