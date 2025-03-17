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  4. Bolu'daki facia sonrası yeni gelişme! Valilik duyurdu

Bolu'daki facia sonrası yeni gelişme! Valilik duyurdu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.03.2025 16:37
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Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası sonrasında il genelinde başlatılan denetimlerde 34 konaklama tesisinin faaliyetleri durduruldu, 8'inin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.

Bolu'daki facia sonrası yeni gelişme! Valilik duyurdu

Kartalkaya'da 21 Ocak’ta 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından kentteki 153 konaklama tesisi tek tek denetlendi. Vali yardımcıları başkanlığında oluşturulan 2 ayrı komisyon tarafından kentteki otel ve pansiyonlara yönelik denetimlerde 34'ünün faaliyeti durduruldu, 8'inin de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.

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VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Bolu Valiliği tarafından yapılan denetlemelere ilişkin açıklamada, "İlimiz genelinde denetimi yapılan 153 adet konaklama tesisinden 8 konaklama tesisinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği, 34 konaklama tesisinin faaliyetlerinin durdurulduğu, 29 konaklama tesisine tespit edilen aykırılıkların ikmal edilmesi için süre verildiği, 82 konaklama tesisine yönelik ilgili idarelerce yapılan işlemlerin devam ettiği anlaşılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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Bolu
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