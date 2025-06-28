Bolu’daki orman yangını büyüyor! Ekipler karadan müdahaleye devam ediyor

Çatacık köyü mevkiinde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangını söndürebilmek için ekipler ve köylüler seferber oldu.

YANGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI

Saatlerdir süren yangın gece de kontrol altına alınamadı. Yangına havanın kararmasıyla, helikopter müdahalesi edilemezken, yangını söndürmek için ekipler karadan müdahalesini sürdürmeye devam ediyor.

Orman bölgesinin dik arazilerde olması sebebiyle alevlere ulaşamayan ekipler için, kepçe ve dozer yardımıyla yollar açılıyor.

Ekiplerin yangınla mücadelesi devam ediyor.

(İHA)