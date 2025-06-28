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Bolu’daki orman yangını büyüyor! Ekipler karadan müdahaleye devam ediyor

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Türkiye'nin pek çok yeri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bolu’nun Göynük ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını gece saatlerinde de kontrol altına alınamadı. Yangına karadan müdahale sürüyor.

Çatacık köyü mevkiinde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangını söndürebilmek için ekipler ve köylüler seferber oldu.

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YANGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI

Saatlerdir süren yangın gece de kontrol altına alınamadı. Yangına havanın kararmasıyla, helikopter müdahalesi edilemezken, yangını söndürmek için ekipler karadan müdahalesini sürdürmeye devam ediyor.

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Orman bölgesinin dik arazilerde olması sebebiyle alevlere ulaşamayan ekipler için, kepçe ve dozer yardımıyla yollar açılıyor.

Ekiplerin yangınla mücadelesi devam ediyor.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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yangın Bolu orman yangını
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