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Bolu'daki yangın felaketi hafızalardan silinmiyor! 85 milyon 1,5 aydır aynı soruyu soruyor: "Sorumlu kim?"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.03.2025 08:31
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Türkiye'yi kahreden Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınının üzerinden neredeyse 1,5 ay geçerken; herkes hâlâ "Sorumlu ya da sorumlular kim?" sorusunun yanıtını arıyor. 21 Ocak günü yaşanan felakette hayatını kaybeden 78 kişinin acısı yüreklerdeki tazeliğini korurken, herkes bir an önce sorumluların adalet önüne çıkarılmasını bekliyor. 85 milyon, tek yürek olarak aynı mesajı veriyor: Unutmadık!

Bolu'daki yangın felaketi hafızalardan silinmiyor! 85 milyon 1,5 aydır aynı soruyu soruyor: "Sorumlu kim?"

2025 yılı Türkiye için adeta kabus gibi başladı. 21 Ocak günü saat 03.27'de Bolu'dan gelen haber, tüm ülkenin adeta yüreğini yaktı. Okullara verilen arayla birlikte kış tatilinin en gözde yerlerinden olan Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, bir felakete dönüştü. Çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı.

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1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ocak 2025'i ulusal yas günü ilan etti. Tüm hükûmet binalarındaki ve yurt dışındaki Türk büyükelçiliklerindeki bayraklar yarıya indirildi.

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ACI GÖRÜNTÜLER VE YARDIM ÇIĞLIKLARI HAFIZALARA KAZINDI

12 katlı ve 161 oda ile 350 yatak bulunan otelde kaydedilen görüntüler ise hafızalara kazandı. Çıkan yangından kurtulmak isteyenlerin çığlıkları herkesi kahrederken, alevlerden kaçmak için pencerelerden bir umut sarkıtılan çarşaflar ise yaşanan çaresizliği gözler önüne sermişti.

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İDDİALAR ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Neredeyse yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veren otelin böyle bir felakete sahne olması herkesi şaşkına çevirirken, yangın merdivenin ve yangın alarmının olmadığı, denetimlerdeki eksikliklerle ilgili iddialar bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

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'SORUMLULUK KİMDE?' TARTIŞMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bolu Belediyesi 'Sorumluluk kimde?' tartışmasıyla karşı karşıya gelirken, tartışmalara taraf olarak Bolu Valiliği de dahil oldu.

6 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ, 22 KİŞİ TUTUKLADI

Yaşanan felaketin ardından 6 cumhuriyet savcısı ve 4 başmüfettişten oluşan bir ekip yangını soruşturmakla görevlendirildi. Otelin sahibi Halit Ergül, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Yardımcısı Kenan Coşkun da dâhil olmak üzere on bir kişi sorgulanmak üzere tutuklandı. Daha sonra ise tutuklananların sayısı 22'ye yükseldi.

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YANGIN NASIL ÇIKTI?

Soruşturma kapsamında yangının nasıl başladığına ilişkin detaylar da ortaya çıkmış, "Sabah kahvaltısı hazırlıkları sırasında ızgara üzerindeki kızgın yağ alev aldı. Paniğe kapılan mutfak çalışanlarının yanan kızgın yağın üzerine su atmaları alevlerin büyümesine neden oldu. Izgaranın üzerindeki alanın bir anda alev almasıyla yangın davlumbazın bulunduğu bacaya sıçradı. Mutfak çalışanları ise alevlerin kontrolden çıkmasının ardından korkuyla kendilerini dışarı attı. Mutfak kısmında başlayan yangın, kısa sürede yayılarak oteli sardı." ifadeleri hazırlanan raporda yer almıştı.

SORUŞTURMADA SON DURUM

Soruşturma ile ilgili son bilgileri 12 Şubat tarihinde paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Savcılık şu anda soruşturuyor. 22 tutuklu var. Otel sahibi, şirket genel müdürü, otel müdürü, yetkili ve çalışanlarından oluşan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı itfaiyeden sorumlu, itfaiye müdürü, il özel idaresi genel sekreteri, il özel idare genel sekreter yardımcısı." dedi.

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Adalet Bakanı Tunç, otel yangınıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişlerince de bir soruşturma yapıldığını, raporların yargı makamlarına sunulduğunu, o kapsamda da bir değerlendirme yapılacağını söyledi.

İş sağlığı ve güvenliği açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin de konuyla ilgili soruşturma yaptığını anlatan Tunç, "Tüm bunlar İstanbul Teknik Üniversitesinden oluşturulan bilirkişi heyetince incelenecek. İstanbul Teknik Üniversitesi bu konudaki en yetkin kurumlarımızdan." dedi.

Tunç, konuyla ilgili mevzuatta kimin, nerede, hangi sorumluluğunun bulunduğunun bilirkişi raporuyla ortaya çıkarılacağını kaydetti.

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1,5 AYDIR CEVAPSIZ SORU: FELAKETİN SORUMLUSU KİM?

Türkiye'nin yüreğini yakan Bolu'daki felaketin üzerinden neredeyse 1,5 ay geçerken, "Grand Kartal Otel yangınında sorumlu ya da sorumlu kimler?" sorusunun yanıtı ise henüz açıklanmadı. Ülkenin yoğun gündemi altında 78 canın hesabının kimler tarafından verileceği ise akıllardan çıkmıyor.

85 milyon bir an önce sorumluların adalet önüne çıkmasını beklerken, yaşanan acıları unutmuyor...!

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
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