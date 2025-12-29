HABER

Bolu-Gerede D-100 kara yolu trafiğe kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu-Gerede mevkisinde D-100 kara yolu trafiğe kapandı. Sürücüler depo alanları ve dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Bolu-Gerede mevkisinde D-100 kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından, bu güzergâhı kullanan araçlar Tosya Bölge Trafik Ekipleri ve Tosya İlçe Jandarma ekiplerince, Tosya’daki depo alanları ile dinlenme tesislerine yönlendirildi. Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı ve sürücülerin geçici olarak belirlenen alanlarda bekletildiği ifade edildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan duyuruda, alınan tedbirlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek riskleri en aza indirmeyi amaçladığı belirtildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

