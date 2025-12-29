Bolu-Gerede D-100 kara yolu trafiğe kapandı

Bolu-Gerede mevkisinde D-100 kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından, bu güzergâhı kullanan araçlar Tosya Bölge Trafik Ekipleri ve Tosya İlçe Jandarma ekiplerince, Tosya’daki depo alanları ile dinlenme tesislerine yönlendirildi. Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı ve sürücülerin geçici olarak belirlenen alanlarda bekletildiği ifade edildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan duyuruda, alınan tedbirlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek riskleri en aza indirmeyi amaçladığı belirtildi.