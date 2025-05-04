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Bolu’da köylülerin çöplerini döktüğü alanda yangın

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde köylülerin çöplerini döktüğü alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyü Aşağı Mahalle Küme Evleri mevkisinde bulunan köy çöplüğünden dumanların yükseldiğini fark eden köy muhtarı İdris Balta, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bolu’da köylülerin çöplerini döktüğü alanda yangın
Çiğdem Sevinç

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde köylülerin çöplerini döktüğü alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyü Aşağı Mahalle Küme Evleri mevkisinde bulunan köy çöplüğünden dumanların yükseldiğini fark eden köy muhtarı İdris Balta, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çöplükte çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları yapan ekipler, yangının çevreye sıçramasını önledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Bolu
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