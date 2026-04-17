Bombalama yapacağını söylemişti! Evinden çıkanlar dehşete düşürdü: Şoke eden 'Kara güneş' sembolü

Çarşamba günü Kahramanmaraş'tan gelen haber tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. 14 yaşındaki lise öğrencisi İsa Aras Mersinli, okuduğu okula 5 silah ve 7 şarjör mühimmat ile saldırı düzenlemiş, 8'i öğrenci 1'i öğretmen 9 kişinin ölümüne yol açmıştı. Yaşanan kan dondurucu olay sonrası Mersinli hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkarken, sosyal medyadaki bazı gruplarda atılan mesajlar ise büyük paniğe neden olmuştu.

TUTUKLANDI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Telegram'da Kahramanmaraş'taki saldırıyla alakalı olarak bomba fotoğrafı ve bombalama yapacağına ilişkin mesajlar atan bir kişi sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

O şahıs hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Verilen talimat doğrultusunda lise öğrencisi olduğu tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Son gelen bilgilere göre lise öğrencisi tutuklandı.

KAMUFLAJ, HÜCUM YELEĞİ, BIÇAK VE KASK...

Lise öğrencisinin evinden çıkanlar ise görenleri şaşkına çevirdi.

Şahsın evinden kamuflaj ve hücum yeleği çıktı. Ayrıca şahsın mühimmatları arasında biber gazı, kask ve bıçak da tespit edildi.

NAZİ ALMANYASI SEMBOLÜ: 'KARA GÜNEŞ'

Hücum yeleğinin üzerindeki bir sembol ise görenlerin kanını dondurdu.

Yeleğin üzerinde Nazi Almanyası döneminden kalma bir sembol olan “Kara Güneş” sembolü olduğu görüldü.

SEMBOL NE ANLAMA GELİYOR?

Kara Güneş sembolüyle ilgili şu bilgiler bilinmekte:

En çok Nazi Almanyası döneminde SS örgütüyle ilişkilendirilir.

Özellikle Nazi'nin polis gücü SS (Schutzstaffel) tarafından kullanılan mistik/ezoterik semboller arasında yer alır.

Sembol, Almanya’daki Wewelsburg Şatosu’nda bir mozaik olarak da bulunmuştur ve SS’in ideolojik merkezlerinden biri olarak görülüyordu.

Günümüzde bu sembol:

Bazı aşırı sağ ve neo-Nazi gruplar tarafından kullanılabiliyor.

Özetle: Bu sembol tarihsel olarak güçlü biçimde Nazi ideolojisi ve aşırı sağ akımlarla bağlantılıdır.