Borçtan kurtulma duası: Maddi sıkıntılara karşı okunabilecek dualar, sureler ve anlamları nelerdir?

İslamiyet'e göre sıkıntı yaşanan durumlarda en büyük yardımcı yine Allah’tır. Müslüman kişiler çaresizlik içerisindeyken içtenlikle dua ederek Allah’tan yardım dilerler. Zira kolaylığı ve rızkı veren Allah’tır. Borçlardan kurtulmak ve bereket için okunabilecek pek çok dua ve sure vardır. Hz. Muhammed (S.A.V.) tarafından tavsiye edilen dualar inançlı kişilere yol gösterici olmaktadır. Bu dualar borçlardan kurtulmakla beraber sabrı artırmak ve Allah’a yakınlaşmak için de manevi destek sağlar. Bu noktada kişiler borçtan kurtulma duası arayışı içine girerler.

Maddi sıkıntılara karşı okunabilecek dualar, sureler ve anlamları

Müslümanlar, kazancının bereketlenmesi ve borçlarını ödeyebilmek için dualara sarılırlar. İslamiyet'e göre samimi bir niyetle yapılan dualar kişinin kaygısını hafifletir ve gayretini artırır. Kur'an-ı Kerim’deki ayetlerde ve sahih hadislerde maddi sıkıntı yaşayan kişiler için tavsiye edilen dualar bulunur. Maddi sıkıntılara karşı okunacak dualar aşağıdaki gibidir:

Arapça okunuşu

"Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik."

Anlamı

“Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua, No: 495)

Arapça okunuşu

“Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.”

Anlamı

“Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

Arapça okunuşu

"Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.) Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek."

Anlamı

(“Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.” Al-i İmran sûresi, 26) “Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemî, X, 186)

Arapça okunuşu

"Rabbenaf’teh beynena ve beyne kavmina bilhakki ve ente hayru’l-fatihin."

Anlamı

“…Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (el-A’râf, 89) âyetini duâ niyetiyle okumalıdır.

Arapça okunuşu

“Allahümme yâ müfettihal ebvâb. İftah lenâ hayral bâb."

Anlamı: “Ey kapıları açan Allah’ım! Bize en hayırlı kapıyı aç!”