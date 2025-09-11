HABER

Boşandığı eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasına öldürmüştü! Mahkeme hepsine müebbet hapis verdi

İstanbul Şişli'de Bahar Aksu, boşandığı eşi Rüstem Elibol ve arkadaşları tarafından kaçırılmaya çalışılıp öldürülmüştü. Cinayette karar çıktı. Rüstem Elibol ve 3 sanık ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırıldı.

Recep Demircan

İstanbul Şişli'de Bahar Aksu, boşandığı Rüstem Elibol ve arkadaşları tarafından önce kaçırılmaya çalışılmış, sonra da Elibol tarafından silahla öldürülmüştü.

Boşandığı eşi Bahar Aksu yu sokak ortasına öldürmüştü! Mahkeme hepsine müebbet hapis verdi 1

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Bugün karar duruşması yapıldı. Eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla öldüren Rüstem Elibol ve suç ortakları üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Boşandığı eşi Bahar Aksu yu sokak ortasına öldürmüştü! Mahkeme hepsine müebbet hapis verdi 2

HEPSİNE MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

İstanbul Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar hakkında mahkeme iştiraken öldürüldüğüne, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verdi.

