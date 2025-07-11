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Boşanma aşamasında olduğu Selda'yı oğlunun pantolonu ile boğarak öldüren eşe haksız tahrik ve iyi hal indirimi

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Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i oğlunun pantolonu ile boğarak öldüren Gökhan Eller'e "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulanarak 20 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 23 Eylül 2024 tarihinde Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yunusemre Belediyesi'nde çalışan Gökhan Eller ile güzellik salonu işleten eşi Selda Eller, anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Süreç devam ederken; Selda Eller, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

PANTOLON İLE BOĞDU!

İddiaya göre, Selda Eller, karardan kısa süre sonra Gökhan Eller'i arayarak evden eşyalarını alabileceğini söyledi. Eve giden Gökhan Eller ile Selda Eller arasında tartışma çıktı. Gökhan Eller, eline geçirdiği oğlunun pantolonu ile 2 çocuğunun annesini boğdu. Eller, ardından polis merkezine giderek teslim oldu ve tutuklandı.

Boşanma aşamasında olduğu Selda yı oğlunun pantolonu ile boğarak öldüren eşe haksız tahrik ve iyi hal indirimi 1

'EVDE SÜREKLİ BİR HUZURSUZLUK VE KAVGA VARDI'

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Gökhan Eller hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianame Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın 18 Şubat'ta görülen ikinci duruşmasında dinlenen çiftin kızları Rabia Nur Eller (21), annesiyle babası arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu belirtip, "İki taraf da tartışmalarda birbirlerine hakaret ediyordu, ikisi de birbirini aldatıyordu, görüştükleri kişiler vardı. Ben bir şiddete şahit olmadım ama evde sürekli bir huzursuzluk ve kavga vardı" dedi.

Boşanma aşamasında olduğu Selda yı oğlunun pantolonu ile boğarak öldüren eşe haksız tahrik ve iyi hal indirimi 2

'EN BÜYÜK HATAM, O EVE GİTMEK OLDU'

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmasına Selda Eller'in annesi Zehra Can Şahin, babası Mustafa Ferhat Durmaz, kızı Rabia Nur Eller, ailenin avukatı Mehmet Arslan ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Rabia Aksu katıldı. Sanık Gökhan Eller de duruşmada hazır bulundu. Sanık Eller, son savunmasında pişman olduğunu belirtti. Selda Eller'e tehditte bulunmadığını belirten sanık Eller, "En büyük hatam, o eve gitmek oldu. Keşke o gün eve gitmeseydim. Kapıdan dönmeye niyetlendim ancak son anda eve girdim. Çok pişmanım" dedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık Gökhan Eller'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra heyet, cezayı 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulayarak 20 yıl hapse çevirdi.

'KATİLE 'HAKLIYDIN' DERCESİNE İNDİRİM UYGULANMIŞTIR'

Duruşma sonrası Avukat Mehmet Arslan, "Selda'nın kayıt altına almak istediği belki de aldığı son çığlık bugün bu salonda adalet çığlığı olarak yükselememiştir. Kadın cinayetleri münferit değil, politiktir. Her 'iyi hal' indirimi, her 'haksız tahrik' kılıfı yeni cinayetlerin davetiyesidir" dedi.

Boşanma aşamasında olduğu Selda yı oğlunun pantolonu ile boğarak öldüren eşe haksız tahrik ve iyi hal indirimi 3

'BU TEHDİT KARŞISINDA SUSMAYACAĞIZ'

Avukat Arslan, "Bugün Selda Eller dosyasında verilen 'haksız tahrik' indirimi; bu ülkede kadınları öldüren erkeklerin 'zaten hak etmişti' diyerek yargıdan cesaret almasının önünü açmıştır. Bu karar sadece Selda'ya değil, tüm kadınlara yönelmiş açık bir tehdittir. Biz bu tehdit karşısında susmayacağız. Selda'nın sesi sadece onun değil, adalet arayan tüm kadınların sesidir. Onun o son çığlığı, bizim mücadelemizde yankılanmaya devam edecek. Bizler, bu ülkede hiçbir kadının artık şiddete uğramaması ve ölmemesi adına mücadeleyi sürdüreceğiz. Kadınlar için gerçek adalet gelene kadar ne Selda'nın ne de katledilen diğer kadınların isimlerini unutturacağız. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Katillerin değil, kadınların özgürce yaşadığı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız" diye konuştu.

'ANNEMİN ARKASINDA DURACAĞIM'

Selda Eller'in annesi Zehra Can Şahin ve babası Mustafa Ferhat Durmaz da Gökhan Eller’in sürekli kızını tehdit ettiğini belirtip, en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. Kızı Rabia Nur Eller de olayın aldatma ile bir ilgisinin olmadığı belirtip, "Aldatma olsaydı, annemin babamı öldürmesi gerekirdi. Babamın en ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Annemin arkasında duracağım" dedi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Rabia Nur Eller, konuştuğu sırada, annesinin arkadaşları kendisine tepki gösterdi. 2'nci duruşmadaki, "İki taraf da tartışmalarda birbirlerine hakaret ediyordu, ikisi de birbirini aldatıyordu, görüştükleri kişiler vardı" sözleri hatırlatılan Rabia Nur Eller, "Size ne, ben kızıyım" diyerek sinkaflı küfürler ederek annesini arkadaşlarının üzerine yürüdü. Olay, etraftaki diğer kadınların araya girmesiyle yatıştırıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
boşanma soruşturma
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