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Boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Kayınbiraderlerinden birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı!

Hatay'da boşanma aşamasındaki eş, yanına 22 yaşındaki yeğenini alarak kayınbiraderinin iş yerini bastı. Dehşet anları yaşatan eş, çıkan bıçaklı kavgada kayınbiraderlerden birini öldürdü, diğerini ise ağır yaraladı. Enişte A.S.'nin 7 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Kayınbiraderlerinden birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı!

Hatay'daki olay, 12 Mayıs günü gece saatlerinde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde yaşandı. Eşinden boşanma aşamasında olan 23 yaşındaki A.S. isimli şahıs, kayınbiraderi Ahmet Yıldırım’ın (23) Narlıca Mahallesi’nde bulunan iş yerine yanında yeğeni B.Ç. (22) ile geldi.

BIÇAKLI KAVGADA 1 ÖLÜ 3 YARALI

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Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar kullanıldı. Yaşanan bıçaklı kavgada Ahmet Yıldırım göğüs altından aldığı bıçak darbesiyle, kardeşi M.E.Y. vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı bıçak darbeleriyle ve enişte A.S. ise göğüs kısmından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı, yeğen B.Ç. de bıçakla kasık kısmından aldığı darbeyle yaralandı.

KAYINBİRADERİ HAYATINI KAYBETTİ

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(Vefat eden Ahmet Yıldırım (23))

Şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındılar. Şahıslardan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olayda yaralanan 3 şahsın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, enişte A.S.’nin kasten yaralama, dolandırıcılık gibi suçlardan 7 suç kaydının olduğu da öğrenildi.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hatay boşanma
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