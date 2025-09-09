Boşanma aşamasındaki eşi kapısının önünde intihar etmişti! İki aile bu kez arbede haberiyle gündem oldu... Silahlı tehdit iddiası

Olay, pazar günü İstanbul Esenler Çocuk Görüşme Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda boşanma sürecindeki eşi intihar eden Ebubekir Baran, çocuğunu teslim etmeye gittiği gün kayınbiraderinin kendisini silahla tehdit ettiğini ve silahını da uzman çavuş olan akrabasına ait olduğunu iddia etti.

ÇOCUK GÖRÜŞME MERKEZİNDEN ARBEDE ÇIKTI

Olay sırasında Baran, kayınbiraderinin silahı gizlice akrabasına geri verdiğini söyledi. Pazar günü ise çocuk görüşme merkezine kızını görmeye giden Ebubekir Baran, polis eşliğinde gittiğinde, kızının anneannesinin ve teyzesinin orada olduğunu, onu kızıyla görüştürmek istememesiyle birlikte aralarında arbede çıktı. Konu ile ilgili Baran, durumu adli mercilere bildirerek kızının velayetinin kendisine verilmesini istedi.

"KAYINBİRADERİME BEYLİK SİLAHINI VEREN TSK PERSONELİ AKRABASI"

Yaşadığı olayla ilgili konuşan Ebubekir Baran, "Eşimle yaklaşık 8 aydır boşanma aşamasındaydım. Boşanma aşamasında olduğumdan dolayı geçici velayet çocuğumun annesindeydi. Mahkeme bana görüş günü hakkı tanıdı. Çocuğumu teslim etmeye giderken, huzursuzluk çıkmasın diye polis eşliğinde gittim. Kayınbiraderime beylik silahını veren TSK personeli akrabası, bizi öldürmesi için verdiği beylik silahını daha sonradan gizlice polisin yanında tekrardan saldırgandan alıp, kendi beline koyup açıkça kamera kaydında delili gizlemeye çalışmakta" dedi.

(Olayla ilgili arşiv fotoğraf)

"ANNEANNE BANA ÇOCUĞU MAHKEME KARARINA RAĞMEN GÖSTERMEDİ"

Baran açıklamalarının devamında ise "Bu olay haziran ayında olmuştu. Benim eşimin vefatından sonra benim kızımın geçici tedbiren velayeti anneanneye verildi. 3 aydır anneanne bana çocuğu mahkeme kararına rağmen, talepte bulunmamıza rağmen göstermemektedir. Hakimliğe defalarca bildirmemize rağmen hakimlik hiçbir şekilde taleplerimizi dikkate almamaktadır. Mahkeme kararlarını dinlemeyen anneanne hakkında tedbiren tazyik ve zorlama hapsi talep ettik. Hakkında birçok dava açtık. Anneanne, en son aylar sonrasında uzmanlara çocuk görüştürme merkezinde getireceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Pazar günü çocuk görüşme merkezinde yaşadıklarını anlatan Ebubekir Baran şu ifadeleri kullandı:



"Bu pazar günü çocuk görüştürme merkezine uzman eşliğinde çocuğumu mahkeme kararıyla görmeye gittiğim esnada, çocuğum yanında hiçbir yükümlülüğü bulunmayan teyzesiyle birlikte gelmiş. Kayınvalidem ile baldızım orada bana hakaret ve tehditlerde bulundu. Bana açıkça saldırmaya çalıştı. Polisler müdahale etti. Çocuğum ağlayarak korku ve panik içerisinde kriz geçirdi.

"ÇOCUĞUM GÜVENLİ BİR AİLEDE DEĞİLDİR"

Ben bir an önce çocuğumun mahkeme kararıyla onlardan alınmasını istiyorum. Çocuğum güvenli bir ailede değildir. 15 gün önce kızım ile aynı ikamette yaşayan küçük kayınbiraderim çocuklara uyuşturucu satarken suçüstü yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Ayrıca bize saldıran diğer kayınbiraderim aylardır halen firari olarak aranmakta ve halen yakalanmamış, tutuklanmamıştır. Tehditleri, hakaretleri devam etmektedir. Kızım dört buçuk yaşında. Onu pazar günü 5 dakika gördüğümde kızımın psikolojisinin hiçbir şekilde iyi olmadığını gördüm.

"O AİLE KÖTÜ VE GAYRİMEŞRU YOLLARDAN GEÇİMLERİNİ SAĞLAMAKTADIR"

O aile kötü ve gayrimeşru yollardan geçimlerini sağlamaktadır. Bunu defalarca adli mercilere, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak da bildirdik. Benim devletimden istediğim verilen bu geçici tedbiren anneanneye verilen kararın ivedilikle kaldırılması gerektiği kanaatindeyim. Kızımın bu ailede yaşamasını istememekteyim. Velayetin tarafıma verilmesini talep ediyorum. Kızımın can güvenliği için bunu istiyoruz"



(Olayla ilgili arşiv fotoğraf)

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ, KAPISININ ÖNÜNE İNTİHAR ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda boşanma aşamasında olduğu Ebubekir Baran’ın yaşadığı binaya giden Sema Nur Sarıboğa Baran zile basıp içeriye girmek istemişti. Kapıyı açan olmayınca kadın binanın önüne oturdu ve yanında getirdiği silahla kendisini vurmuştu. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

"KIZIM AİLEME EMANET, O ADAMA VERİRSENİZ BEN HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Yapılan çalışmalarda Sema Nur Sarıboğa Baran’ın ölümünden önce cep telefonuyla video çektiği ve mesajlaşma uygulaması üzerinden videoyu paylaştığı tespit edildi. Görüntülerde kadının, "Size sadece şunu söyleyeceğim. Beni tanıyan herkes neyin ne olduğunu biliyor. Öncelikle kızım 4 yaşında, ben bu zamana kadar onun için mücadele ettim. Canımdan, kanımdan her şeyimden verdim, feda ettim iyi ki de yaptım. Sadece şunu söylemek istiyorum, bunların hiçbirini hak etmedim. Ailem, kardeşim, kızım, babam ve annem hiçkimse hak etmedi. Bir delinin ruh hastasının iftiralarını herkes kale aldı. Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Kızım aileme emanet, eğer o adama verirseniz ben hakkımı helal etmiyorum" dediği ortaya çıkmıştı.

(İHA)