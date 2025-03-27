Botanik bahçesinde doğayla buluştular

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Arş. Gör. Tuba Nur Doğan eşliğinde gerçekleşen gezide, minik misafirler hem eğitici hem de eğlenceli bir gün geçirdi. Tuba Nur Doğan'ın, botanik bahçesinin ne olduğunu, burada yapılan bilimsel çalışmaları, süs ve tıbbi bitkilerin doğadaki önemini anlattığı sunum ile başladı. Bahçede yetişen endemik bitkiler ve farklı bitki türleri hakkında bilgi veren Doğan, çocukların merak ettiği soruları yanıtlayarak doğa sevgisini pekiştirmelerine katkı sağladı.

Bilgilendirici sunumun ardından öğretmenleriyle birlikte bahçeyi keşfe çıkan minik öğrenciler çeşitli bitki türlerini yakından inceleyerek, bitkilerin yapraklarını, çiçeklerini ve kokularını tanıma fırsatı buldu. Çevre bilincinin ve doğa sevgisinin küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğini dikkat çeken etkinlik ile çocukların, bu tür gezilerin çocukların doğayla bağ kurmasına büyük katkı sağlandı.

Eğitici ve eğlenceli etkinlik sayesinde öğrenciler, bitkiler dünyasını yakından tanırken doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetmenin keyfini çıkardı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır