HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Botanik bahçesinde doğayla buluştular

Botanik bahçesinde doğayla buluştular

27.03.2025 09:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce 23 Nisan İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, doğayı keşfetmek ve bitkileri yakından tanımak amacıyla Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'ne keyifli bir gezi düzenledi.

Botanik bahçesinde doğayla buluştular

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Arş. Gör. Tuba Nur Doğan eşliğinde gerçekleşen gezide, minik misafirler hem eğitici hem de eğlenceli bir gün geçirdi. Tuba Nur Doğan'ın, botanik bahçesinin ne olduğunu, burada yapılan bilimsel çalışmaları, süs ve tıbbi bitkilerin doğadaki önemini anlattığı sunum ile başladı. Bahçede yetişen endemik bitkiler ve farklı bitki türleri hakkında bilgi veren Doğan, çocukların merak ettiği soruları yanıtlayarak doğa sevgisini pekiştirmelerine katkı sağladı.
Bilgilendirici sunumun ardından öğretmenleriyle birlikte bahçeyi keşfe çıkan minik öğrenciler çeşitli bitki türlerini yakından inceleyerek, bitkilerin yapraklarını, çiçeklerini ve kokularını tanıma fırsatı buldu. Çevre bilincinin ve doğa sevgisinin küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğini dikkat çeken etkinlik ile çocukların, bu tür gezilerin çocukların doğayla bağ kurmasına büyük katkı sağlandı.

Eğitici ve eğlenceli etkinlik sayesinde öğrenciler, bitkiler dünyasını yakından tanırken doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetmenin keyfini çıkardı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Türkeli'de çocuklar Kadir Gecesi'nde ödüllerine kavuştuTürkeli'de çocuklar Kadir Gecesi'nde ödüllerine kavuştu
İlaç yazdırmaya gitti, kanser olduğunu öğrendiİlaç yazdırmaya gitti, kanser olduğunu öğrendi
Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM'de kabul edildi! Biletsiz yolcu taşıyanlara...

TBMM'de kabul edildi! Biletsiz yolcu taşıyanlara...

Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Yeni hayatı şaşırttı

Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Yeni hayatı şaşırttı

Kartalkaya'nın ardından Uludağ! Kervansaray Otel'de yangın: Acı haber geldi: Can kaybı sayısı yükseldi

Kartalkaya'nın ardından Uludağ! Kervansaray Otel'de yangın: Acı haber geldi: Can kaybı sayısı yükseldi

Hilmi Türkmen’in hedef gösterdiği o kişi CHP’li çıktı! ‘Tüm yasal haklarımı kullanacağım’

Hilmi Türkmen’in hedef gösterdiği o kişi CHP’li çıktı! ‘Tüm yasal haklarımı kullanacağım’

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama geldi

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması! Tatil süresi 9 güne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması! Tatil süresi 9 güne çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.