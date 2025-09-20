HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Boyabat'ta öğrencilere ilk yardım eğitimi

Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrencilere yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi. Eğitimde acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Boyabat'ta öğrencilere ilk yardım eğitimi

Sinop’un Boyabat ilçesinde, öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi. Eğitim, Fen Lisesi öğrencilerine ve okul personeline yönelik hazırlandı. Amaç, acil durumlara karşı bilinçli bireyler yetiştirmekti. Eğitimde hayat kurtarıcı temel uygulamalar anlatıldı.

Öğrenciler, küçük yaralanmalar için yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Baygınlık durumunda ilk müdahale yöntemleri açıklanmaktadır. Nefes alamayan birine nasıl yardım edileceği aktarıldı. Kalp masajı ve kanama gibi acil durumlarda izlenecek adımlar da anlatıldı.

Eğitim gerçek yaşam senaryolarıyla zenginleştirildi. İnteraktif uygulamalar, eğitimin bir parçası olarak yer aldı. Öğrenciler, adım adım uygulamalara katıldı. Bu sayede, bilgilerini pekiştirdiler. Acil durumda bilinçli müdahalede bulunmak için donanım kazandılar.

Boyabat ta öğrencilere ilk yardım eğitimi 1Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kağıthane'de oto bakım servisinde yangın çıktıKağıthane'de oto bakım servisinde yangın çıktı
Ankara'da gece pompalı tüfekle havaya ateş açıldıAnkara'da gece pompalı tüfekle havaya ateş açıldı

Anahtar Kelimeler:
Boyabat ilk yardım eğitim öğrenciler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.