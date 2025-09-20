Boyabat'ta öğrencilere ilk yardım eğitimi

Sinop’un Boyabat ilçesinde, öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi. Eğitim, Fen Lisesi öğrencilerine ve okul personeline yönelik hazırlandı. Amaç, acil durumlara karşı bilinçli bireyler yetiştirmekti. Eğitimde hayat kurtarıcı temel uygulamalar anlatıldı.

Öğrenciler, küçük yaralanmalar için yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Baygınlık durumunda ilk müdahale yöntemleri açıklanmaktadır. Nefes alamayan birine nasıl yardım edileceği aktarıldı. Kalp masajı ve kanama gibi acil durumlarda izlenecek adımlar da anlatıldı.

Eğitim gerçek yaşam senaryolarıyla zenginleştirildi. İnteraktif uygulamalar, eğitimin bir parçası olarak yer aldı. Öğrenciler, adım adım uygulamalara katıldı. Bu sayede, bilgilerini pekiştirdiler. Acil durumda bilinçli müdahalede bulunmak için donanım kazandılar.