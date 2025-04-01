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  4. Boykot listesindeydi! Belediyeler Gökhan Ünver'in etkinliklerini de iptal ediyor! AK Partili belediye başkanı ise destek verdi: 'Linç girişimine karşın...'

Boykot listesindeydi! Belediyeler Gökhan Ünver'in etkinliklerini de iptal ediyor! AK Partili belediye başkanı ise destek verdi: 'Linç girişimine karşın...'

01.04.2025 20:15
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar, gözaltı ve tutuklamalarla ilgili yorum yapmayan ve günler sonra kendisini boykot edenlerle dalga geçen fenomen Gökhan Ünver'in etkinlikleri tek tek iptal ediliyor. Tepkiler sürerken Sincan Belediye Başkan Murat Ercan Ünver'e sahip çıktı.

Boykot listesindeydi! Belediyeler Gökhan Ünver'in etkinliklerini de iptal ediyor! AK Partili belediye başkanı ise destek verdi: 'Linç girişimine karşın...'

Sosyal medya fenomeni Gökhan Ünver, geniş bir kitleye hitap etmesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar, gözaltı ve tutuklamalara karşı herhangi bir yorumda bulunmaması ve günlerce sessiz kaldıktan sonra dalga geçmesi nedeniyle tepki çekmişti.

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Instagram’da yaklaşık 300 bin takipçi kaybeden Ünver, X hesabını ise kapattı. Daha sonra ise sırayla etkinlikleri ipta edilmeye başlandı. Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, kurucusu olduğu Duru Tiyatro'da sahne alacak olan komedyen Gökhan Ünver’e yönelik tepkilere yanıt verdi. Ünver’in 10 ve 29 Nisan’daki gösterilerinin iptal edemediklerini fakat Mayıs ayındaki gösterilerin iptal edildiğini belirtti.

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BELEDİYELER DE İPTAL ETTİ

Avcılar Belediyesi de Gökhan Ünver’in stand-up gösterisinin iptal edildiğini bir yoruma yanıt vererek açıkladı. Bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna yanıt veren Avcılar Belediyesi, “Merhaba, bahse konu etkinlik iptal edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

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Bodrum Belediyesi, Heredot Kültür Merkezi'nde yapılacak tadilat nedeniyle 6 Mayıs'taki gösterileri iptal ettiğini açıkladı.

AK PARTİLİ BELEDİYEDEN DESTEK

Konser iptallerinin ve tepkilerin ardından da Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan,
"Bizim kapımız sistematik biçimde uygulanan linç girişimine karşın komedyen Gökhan Ünver’e sonuna kadar açık. Tüm Ankaralılar kapalı gişe izlemeye hazırız." sözleriyle Ünver'e destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Ünver
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