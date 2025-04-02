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  4. Boykot soruşturması ile ilgili herkesin merak ettiği soruyu Bahçeli'ye en yakın isim açıkladı

Boykot soruşturması ile ilgili herkesin merak ettiği soruyu Bahçeli'ye en yakın isim açıkladı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.04.2025 15:50
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MHP lideri Devlet Bahçeli'ye en yakın isim MHP'li Feti Yıldız, sosyal medyadaki boykot çağrılarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, kimlere soruşturma açılacağı hakkında bilgi verdi.

Boykot soruşturması ile ilgili herkesin merak ettiği soruyu Bahçeli'ye en yakın isim açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, boykot çağrıları ve bazı işyerlerine yönelik ‘eylemlere’ ilişkin soruşturmaların birleştirildiğini açıkladı. Yıldız, X hesabından boykot çağrılarıyla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.

İKİ SORUŞTURMA BİRLEŞTİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma hakkında bilgi veren Yıldız, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemlerle ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından açıldı, bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmalar da bu soruşturma ile birleştirildi."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde boykot çağrılarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda “boykot” çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı" denilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Feti Yıldız MHP devlet
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