Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun fıtığı nasıl anlaşılır?

Boyun fıtığı, omurlar arasında bulunan disklerin yapısında meydana gelen bozulmalar sonucunda sinirlerin baskı altında kalmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Uzun süre bilgisayar başında oturmak, yanlış duruş ve ağır yük kaldırma gibi etkenler boyun fıtığının görülme sıklığını artırmaktadır.

Boyun fıtığı nedir?

Boyun fıtığı, servikal disk hernisi, omrular arasında yer alan disklerin zarar görmesi sonucu meydana gelen bir rahatsızlıktır. Omurlar arasında bulunan diskler, omurgayı darbelere karşı koruyan ve omurgaya esneklik sağlayan yapılardır. Bu disklerin dış kısmı sert, iç kısmı ise yumuşak bir yapıdadır. Disklerin dış tabakasının yırtılması veya zayıflaması sonucunda iç kısımda bulunan jelimsi yapı dışarı doğru taşar. Bu durum omurilik veya sinir köklerine baskı yaparak çeşitli problemlerin meydana gelmesine sebep olur. Bu problemlerden biri de boyun fıtığıdır.

Boyun fıtığı, genel olarak uzun süre aynı pozisyonda kalma, yanlış duruş ve ağır kaldırma gibi durumlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Zamanla ilerleyebilen bu rahatsızlık, sadece boyun bölgesinde değil, aynı zamanda omuz ve kollarda da ağrıya sebep olabilmektedir.

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir?

Boyun fıtığı, hastadan hastaya göre farklı şiddette görülse de bazı ortak belirtilerle kendini belli etmektedir. Ortaya çıkan bu belirtiler genel olarak sinir köklerine yapılan baskının derecesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Boyun fıtığında en sık görülen belirtiler şunlardır:

Hareketle artabilen ve zamanla istirahat halinde de hissedilebilen ağrı,

Kollarda ve ellerde kuvvet kaybı,

Kollarda uyuşma veya karıncalanma,

Ensede yayılan ağrı,

Omuz, kol ve elde tutma gücünde azalma,

Başın sağa, sola, öne veya arkaya rahat hareket ettirilememesi,

Kulakta çınlama,

Kürek kemiklerinin arasında ağrı hissetme,

Reflekslerde azalma veya tamamen ortadan kaybolma,

Baş dönmesi,

Şiddetli vakalarda kas erimesi meydana gelmesi.

Yukarıda sayılan belirtiler hafif düzeyde başlayıp zamanla şiddetlenebilmektedir. Özellikle ağrısının günlük yaşamı etkilemeye başlaması ve kollarda sürekli uyuşma meydana gelmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurmak gerekmektedir.

Boyun fıtığının sebepleri nelerdir?

Boyun fıtığı, çalışma koşulları ve yaşa bağlı değişimlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Omurlar arasında bulunan disklerin zamanla yıpranması veya aniden zorlanması, boyun fıtığına zemin hazırlamaktadır. Boyunun fıtığının sebepleri şu şekildedir:

Uzun süre öne eğilerek oturmak,

Masa başında kambur durmak,

Ergonomik olmayan pozisyonlarda çalışmak,

Ağır kaldırma,

Yaşlanmaya bağlı olarak omurlar arasında bulunan disklerde yıpranma meydana gelmesi,

Telefon, tablet veya bilgisayara uzun süre bakmak,

Travmalar veya yaralanmalar,

Ani boyun hareketleri,

Yoğun stres,

Düzenli egzersiz yapmamak,

Ailede boyun fıtığı öyküsü bulunması.

Boyun fıtığı nasıl anlaşılır?

Boyun fıtığı, başlangıçta hafif ağrılarla kendini gösterirken ilerleyen dönemlerde daha belirgin şikayetlere yol açmaktadır. Bu rahatsızlığın anlaşılabilmesi için hem kişinin kendi gözlemleri he de uzman bir hekim tarafından yapılan muayeneler önemlidir.

Kişi eğer kendinde sürekli boyun ağrısı, omuz kol ve hatta ele yayılan ağrı, boyun hareketlerinde kısıtlılık ve ellerde uyuşma gibi belirtiler görüyorsa mutlaka uzman bir doktora başvurması gerekmektedir.

Boyun fıtığının teşhisinde ilk olarak fiziki muayene yapılsa da gerekli görüldüğünde MR, BT veya röntgen istenilebilmektedir. Bu yöntemler sayesinde fıtığın yeri, büyüklüğü ve sinirlere yaptığı baskı net olarak görülebilmektedir.

Boyun fıtığının erken teşhis edilmesi, hem tedavi sürecini kolaylaştırmakta hem de hastalığın ilerlemesini önlemektedir. Bu yüzden belirtiler fark edildiği zaman vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurulmalıdır.