Boyun fıtığı nedir, nasıl tedavi edilir?

Omurgadaki omur diskleri ileri yaş ya da bazı dış etkenlere bağlı olarak hasar görebilir ve bazı hastalıklar meydana gelebilir. Bu durumlarda görülen belirtiler takip edilmeli, görmezden gelinmeden vaktinde doktora gidilmelidir. Bel ya da boyun fıtıkları çok ciddi seviyelere ulaşmadan müdahale edilmesi gereken rahatsızlıklardandır.

Boyun fıtığı nedir, neden olur?

Boyun fıtığı, omur disklerinin bozulması ve hasar görmesi sonucunda sinir köklerine ve omuriliğe baskı yapması sonucunda meydana gelmektedir. Baskı, Omur diskleri baskı yaparak omuz, baş, boyun, el, kol, çene, baş ağrılarına, harekette kısıtlılığa, mide bulantılarına ya da baş dönmelerine neden olabilmektedir.

Boyun fıtığı, boyun sağlığını ciddi anlamda riske atan bir rahatsızlıktır. Bu hastalık omurlar arasında yer alan disklerin yıpranmaları, zayıflamaları ya da çeşitli travmalara bağlı olarak hasar görmeleri sonucunda meydana gelmektedir. Bazı unsurlar ve riskler bu duruma zemin hazırlayabilmektedir. Olası faktörlerden bazıları şunlardır:

Yanlış duruş

Tekrar edilen hareketler

Çeşitli travmalar

Darbe alınması

Ağır yük kaldırma

Yaşlılık

Disklerde dejenerasyon

Genetik olarak yatkınlık

Tekrarlayan stres

Obezite

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir?

Doktorların boyun fıtığı tanısı koyabilmesi için görülen belirtilere göre boyun fıtığı yaşadığından şüphe edilen kişinin hikayesini bilmeli, görülen belirtileri dinlemelidir. Fiziksel muayene yaparak gerek görürse MR, röntgen, EMG, BT gibi görüntüleme yöntemlerine de başvurabilmektedir. En sık görülen boyun fıtığı belirtileri şu şekildedir:

El ağrısı

Kol ağrısı

Baş ağrısı

Omuz ağrısı

Boyun ağrısı

Farklı bölgelerde uyuşma

Karıncalanma hissi

Harekette kısıtlılık

Kaslarda güçsüzlük

Reflekslerde zayıflama yaşama

Denge problemleri

Baş dönmesi

Boyun fıtığı nasıl tedavi edilir?

Çeşitli risk faktörleri bu hastalığın meydana gelmesini tetikleyebilmektedir. Özellikle 30 yaş ve 50 yaş arasındaki kişilerin risk altında olduğu kabul edilmektedir. Cinsiyetten genetik yatkınlığa mesleki unsurlardan obeziteye birçok unsur bu hastalığın oluşmasını destekleyebilmektedir. Kesin tanı konduktan sonra tedavi süreci başlatılmaktadır. Genel olarak şu tedavi yöntemleri kullanılmaktadır: