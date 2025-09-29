HABER

Boyun fıtığı nedir, nasıl tedavi edilir?

İnsan bedeninde omurga, sırtın tam orta kısmında yer alı ve baştan kuyruk sokumuna kadar uzanır. Yarı hareketli kemikler zinciri olan omurgadaki bu zincir yapının her bir halkasına vertebra ya da omur adı verilir. Bu bölgede yer alan kısımlarda çeşitli nedenlere bağlı olarak çeşitli hastalıklar görülebilmektedir.

Boyun fıtığı nedir, nasıl tedavi edilir?
Ferhan Petek

Omurgadaki omur diskleri ileri yaş ya da bazı dış etkenlere bağlı olarak hasar görebilir ve bazı hastalıklar meydana gelebilir. Bu durumlarda görülen belirtiler takip edilmeli, görmezden gelinmeden vaktinde doktora gidilmelidir. Bel ya da boyun fıtıkları çok ciddi seviyelere ulaşmadan müdahale edilmesi gereken rahatsızlıklardandır.

Boyun fıtığı nedir, neden olur?

Boyun fıtığı, omur disklerinin bozulması ve hasar görmesi sonucunda sinir köklerine ve omuriliğe baskı yapması sonucunda meydana gelmektedir. Baskı, Omur diskleri baskı yaparak omuz, baş, boyun, el, kol, çene, baş ağrılarına, harekette kısıtlılığa, mide bulantılarına ya da baş dönmelerine neden olabilmektedir.

Boyun fıtığı, boyun sağlığını ciddi anlamda riske atan bir rahatsızlıktır. Bu hastalık omurlar arasında yer alan disklerin yıpranmaları, zayıflamaları ya da çeşitli travmalara bağlı olarak hasar görmeleri sonucunda meydana gelmektedir. Bazı unsurlar ve riskler bu duruma zemin hazırlayabilmektedir. Olası faktörlerden bazıları şunlardır:

  • Yanlış duruş
  • Tekrar edilen hareketler
  • Çeşitli travmalar
  • Darbe alınması
  • Ağır yük kaldırma
  • Yaşlılık
  • Disklerde dejenerasyon
  • Genetik olarak yatkınlık
  • Tekrarlayan stres
  • Obezite

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir?

Doktorların boyun fıtığı tanısı koyabilmesi için görülen belirtilere göre boyun fıtığı yaşadığından şüphe edilen kişinin hikayesini bilmeli, görülen belirtileri dinlemelidir. Fiziksel muayene yaparak gerek görürse MR, röntgen, EMG, BT gibi görüntüleme yöntemlerine de başvurabilmektedir. En sık görülen boyun fıtığı belirtileri şu şekildedir:

  • El ağrısı
  • Kol ağrısı
  • Baş ağrısı
  • Omuz ağrısı
  • Boyun ağrısı
  • Farklı bölgelerde uyuşma
  • Karıncalanma hissi
  • Harekette kısıtlılık
  • Kaslarda güçsüzlük
  • Reflekslerde zayıflama yaşama
  • Denge problemleri
  • Baş dönmesi

Boyun fıtığı nasıl tedavi edilir?

Çeşitli risk faktörleri bu hastalığın meydana gelmesini tetikleyebilmektedir. Özellikle 30 yaş ve 50 yaş arasındaki kişilerin risk altında olduğu kabul edilmektedir. Cinsiyetten genetik yatkınlığa mesleki unsurlardan obeziteye birçok unsur bu hastalığın oluşmasını destekleyebilmektedir. Kesin tanı konduktan sonra tedavi süreci başlatılmaktadır. Genel olarak şu tedavi yöntemleri kullanılmaktadır:

  • İlaç tedavisi: Sinir koruyucu, kas gevşetici, ağrı kesici etkili ilaçlar
  • Yaşam tarzında değişiklikler (Doğru duruş alışkanlıkları edinmek, hareketsiz yaşam tarzını değiştirmek, çalışma düzeninde yenilikler yapmak)
  • Medikal uygulamalar
  • Alternatif tedavi yöntemleri
  • Cerrahi tedaviler (Diskektomi, mikro cerrahi, protez disk ameliyatı)
  • Kişiye özel olan hastanın durumuna ve hastalığın çıkış nedenine bağlı olarak yapılan tedavi yöntemleri
boyun fıtığı fıtık
