Boyun fıtığı nedir, nasıl tedavi edilir?

Omurgadaki omur diskleri ileri yaş ya da bazı dış etkenlere bağlı olarak hasar görebilir ve bazı hastalıklar meydana gelebilir. Bu durumlarda görülen belirtiler takip edilmeli, görmezden gelinmeden vaktinde doktora gidilmelidir. Bel ya da boyun fıtıkları çok ciddi seviyelere ulaşmadan müdahale edilmesi gereken rahatsızlıklardandır.
Boyun fıtığı, omur disklerinin bozulması ve hasar görmesi sonucunda sinir köklerine ve omuriliğe baskı yapması sonucunda meydana gelmektedir. Baskı, Omur diskleri baskı yaparak omuz, baş, boyun, el, kol, çene, baş ağrılarına, harekette kısıtlılığa, mide bulantılarına ya da baş dönmelerine neden olabilmektedir.
Boyun fıtığı, boyun sağlığını ciddi anlamda riske atan bir rahatsızlıktır. Bu hastalık omurlar arasında yer alan disklerin yıpranmaları, zayıflamaları ya da çeşitli travmalara bağlı olarak hasar görmeleri sonucunda meydana gelmektedir. Bazı unsurlar ve riskler bu duruma zemin hazırlayabilmektedir. Olası faktörlerden bazıları şunlardır:
Doktorların boyun fıtığı tanısı koyabilmesi için görülen belirtilere göre boyun fıtığı yaşadığından şüphe edilen kişinin hikayesini bilmeli, görülen belirtileri dinlemelidir. Fiziksel muayene yaparak gerek görürse MR, röntgen, EMG, BT gibi görüntüleme yöntemlerine de başvurabilmektedir. En sık görülen boyun fıtığı belirtileri şu şekildedir:
Çeşitli risk faktörleri bu hastalığın meydana gelmesini tetikleyebilmektedir. Özellikle 30 yaş ve 50 yaş arasındaki kişilerin risk altında olduğu kabul edilmektedir. Cinsiyetten genetik yatkınlığa mesleki unsurlardan obeziteye birçok unsur bu hastalığın oluşmasını destekleyebilmektedir. Kesin tanı konduktan sonra tedavi süreci başlatılmaktadır. Genel olarak şu tedavi yöntemleri kullanılmaktadır: