Bozcaada'da yediler içtiler 8 bin 500 liralık hesabı ödemeden kaçtılar! İşte o anlar...

Cansu Akalp

Bozcaada'da akşam yemeği yiyen iki kişiye 8 bin 500 TL'lik hesap geldi. Şahıslar hesabı ödememek için çeşitli bahaneler uydurdular. İşletme sahibi durumu fark edince, şahıslardan biri masa başından kalkıp "bankamatiğe birlikte gideriz, nakit öderim" diyerek ikna etmeye çalıştı. Sonrasında 2 şahıs bir anda koşarak kaçtı ve kayıplara karıştı. Olay, restoran güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bozcaada'da şaşırtan bir olay yaşandı. Dün akşam iki arkadaş, yiyip içip eğlendikten sonra hesabı ödemeye gelince çeşitli bahaneler öne sürdü.

3 GÜN SONRASINA ÖDEME TALİMATI VERDİ!

Şahıslardan biri önce hesabı banka üzerinden online ödemek istedi. İşletmeciye dekont gönderen şahsın, aslında 3 gün sonrasına ödeme talimatı verdiği ve bu şekilde işletmeciyi yanıltmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Bozcaada da yediler içtiler 8 bin 500 liralık hesabı ödemeden kaçtılar! İşte o anlar... 1

KOŞARAK KAÇTILAR!

İşletmeci durumu fark edince şahıslardan biri masadan kalkmaya hazırlandı. Bunun üzerine şahıs, işletmeciye birlikte bankamatiğe gidip nakit ödeme yapabileceğini söyledi. Ancak bu kez de bankamatikte kartında problem olduğunu öne sürerek ödeme yapamayacağını belirtti.

Bozcaada da yediler içtiler 8 bin 500 liralık hesabı ödemeden kaçtılar! İşte o anlar... 2

Ardından "arkadaşım nakit ödesin" diyerek personeliyle birlikte sokak arasına yöneldi. Fakat 2 şahıs bir anda koşarak kaçtı ve kayıplara karıştı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı; zanlıların kimlikleri ve kaçış yolları inceleniyor.

