Bozcaada'da yediler içtiler 8 bin 500 liralık hesabı ödemeden kaçtılar! İşte o anlar...

Bozcaada'da şaşırtan bir olay yaşandı. Dün akşam iki arkadaş, yiyip içip eğlendikten sonra hesabı ödemeye gelince çeşitli bahaneler öne sürdü.

3 GÜN SONRASINA ÖDEME TALİMATI VERDİ!

Şahıslardan biri önce hesabı banka üzerinden online ödemek istedi. İşletmeciye dekont gönderen şahsın, aslında 3 gün sonrasına ödeme talimatı verdiği ve bu şekilde işletmeciyi yanıltmaya çalıştığı ortaya çıktı.

KOŞARAK KAÇTILAR!

İşletmeci durumu fark edince şahıslardan biri masadan kalkmaya hazırlandı. Bunun üzerine şahıs, işletmeciye birlikte bankamatiğe gidip nakit ödeme yapabileceğini söyledi. Ancak bu kez de bankamatikte kartında problem olduğunu öne sürerek ödeme yapamayacağını belirtti.

Ardından "arkadaşım nakit ödesin" diyerek personeliyle birlikte sokak arasına yöneldi. Fakat 2 şahıs bir anda koşarak kaçtı ve kayıplara karıştı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı; zanlıların kimlikleri ve kaçış yolları inceleniyor.