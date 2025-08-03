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Bozdoğan’da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde vatandaşlar, internet, telefon ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı jandarma ekipleri tarafından bilgilendirildi.

Bozdoğan’da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve ziynet eşyası, döviz ya da para talebinde bulunan şahıslara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıca sahte ilanlarla yapılan dolandırıcılıklara karşı da vatandaşlara bilgi verildi. Ekipler, vatandaşların bu tür durumlarla karşılaştıklarında vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmaları gerektiğini hatırlatarak bilgilendirici broşürler dağıttı. Jandarma yetkilileri, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için benzer bilgilendirme çalışmalarının ilçe genelinde sürdürüleceğini ifade etti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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