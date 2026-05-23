HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Bozdoğan’da kurban satış yerleri denetlendi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bozdoğan’da kurban satış yerleri denetlendi

Bozdoğan Kaymakamlığı’nın "2026/1 No’lu Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları" kapsamında, Yazıkent Mahallesi’nde kurulan geçici kurban satış alanı ekipler tarafından kontrol edildi. Denetimlere, Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Erdem de katıldı. Gerçekleştirilen incelemelerde satış alanındaki hijyen şartları, hayvan sağlığı, sevk belgeleri ve genel düzenlemeler kontrol edilerek, kurallara uygunluk değerlendirildi. Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlık alışverişi yapabilmesi için denetimlerin bayram sürecine kadar aralıksız devam edeceğini belirtti.

Bozdoğan’da kurban satış yerleri denetlendi 1

Bozdoğan’da kurban satış yerleri denetlendi 2
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel ve yönetiminin CHP'ye ait banka hesapları donduruldu! Özgür Özel ve yönetiminin CHP'ye ait banka hesapları donduruldu!
Köyceğiz’de veteran raketler buluştuKöyceğiz’de veteran raketler buluştu

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşına kimse inanamadı

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşına kimse inanamadı

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.