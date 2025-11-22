HABER

Bozdoğan’da orman yangını

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor.

Bozdoğan’da orman yangını

Yangın, Bozdoğan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanlık ve zirai alanın bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti.

Bozdoğan’da orman yangını 1

Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler kısa sürede geniş alana yayılırken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Bozdoğan’da orman yangını 2

Kaynak: İHA

