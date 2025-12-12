HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bozuk zeminde ayağı takılan kadın yere düşerek yaralandı

Edirne merkez Çilingirler Caddesi’nde yaya olarak yürüyen bir kadın, zemindeki bozukluk sebebiyle takılıp düşerek yaralandı. Dişi kırılan, dudak kısmında yarılan ve burnu ezilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Bozuk zeminde ayağı takılan kadın yere düşerek yaralandı

Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Beyza Altuğ, pazar alışverişi için araç trafiğine kapalı Çilingirler Caddesi’nde yürüdüğü sırada kaldırım taşlarının yerinden oynaması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Düşme anında yüzünden yaralanan kadına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Altuğ’a gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne sevk etti.
Hastanede yapılan kontrollerde, Beyza Altuğ’un bir dişinde kırılma, dudak kısmında yarılma ve burnunda ezilme olduğu tespit edildi.

Olayı haber alır almaz hastaneye koşan oğlu Mehmet Altuğ, cadde üzerindeki bozuk zeminin uzun süredir sorun oluşturduğunu belirterek belediyeye tepki gösterdi. Altuğ, "Annem pazar alışverişi için çarşıya çıkıyor. Bu yolların bozukluğundan dolayı ayağı takılıp düşüyor. Yıllardır taşlar yerinden oynuyor, kimse müdahale etmiyor. Daha önce de birçok vatandaş yaralandı ama belediye hiçbir tedbir almadı. Hem arabalarımız hem insanlar bu bozuk zeminden dolayı zarar görüyor. Bir an önce düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bozuk zeminde ayağı takılan kadın yere düşerek yaralandı 1

Bozuk zeminde ayağı takılan kadın yere düşerek yaralandı 2Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu! 4 zanlı gözaltına alındıKahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu! 4 zanlı gözaltına alındı
İhbara giden polisin parmağını ısıran şahıs tutuklandıİhbara giden polisin parmağını ısıran şahıs tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.