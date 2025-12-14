Bozüyük’te öğrencilere ‘Aile’ semineri verildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftüsü Kemal Arpacı, Bozüyük Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "Geleceğimizin Teminatı Aile" konulu bir seminer verdi. Gençlerin değerler dünyasını güçlendirmeyi amaçlayan seminerde Arpacı, ailenin toplumun en temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak aile içi iletişim, sorumluluk bilinci ve sağlıklı ilişkilerin önemi üzerinde durdu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programın sonunda Müftü Arpacı, misafirperverliklerinden dolayı Okul Müdürü Ayhan Pınar’a teşekkür etti. Seminer, öğrencilere yönelik iyi dileklerin sunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA