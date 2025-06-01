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Bozyazı'da korkutan yangın! Yoğun is ve kara dumanla mahalleyi sardı

Mersin’in Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi hal bölgesinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın, kısa sürede büyüyerek yoğun is ve kara dumanla mahalle genelini etkisi altına aldı.

Bozyazı'da korkutan yangın! Yoğun is ve kara dumanla mahalleyi sardı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, plastik boş kasaların yer aldığı Tekmen Mahallesi'ndeki bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yoğun is ve kara dumanla mahalle genelini etkisi altına aldı.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olay yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bozyazı
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