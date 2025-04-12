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Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro, hastaneye kaldırıldı

Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro’nun, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro, hastaneye kaldırıldı

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün erken saatlerde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Bolsonaro’nun acil tıbbi müdahale için helikopterle Natal'daki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yerel tıbbi ekip, Bolsonaro'nun şu an için herhangi bir semptom göstermediğini ve durumunun stabil olduğunu ifade açıkladı. Ancak, doktorlar taburcu olma zamanı hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolsonaro, yakında kendisini daha iyi hissedip ülke çapında seyahat etmeye devam etmeyi umduğunu söyledi. (DHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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