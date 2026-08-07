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Bu illerde CHP'li belediye kalmadı! Hepsi Yeni Parti'ye katıldı

Mutlak butlan kararının ardından CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve ekibine CHP'den katılım devam ediyor. CHP'den istifa eden belediye başkan sayısı 232'yi buldu. 28 ilinde tamamında CHP'li belediye kalmadı.

Bu illerde CHP'li belediye kalmadı! Hepsi Yeni Parti'ye katıldı

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "Bugün, bu saat itibarıyla 232 belediye başkanı CHP'den istifa etmiştir. Bunların büyük çoğunluğu Yeni Parti'mize üye kayıt işlemlerini tamamlamıştır." dedi. Tüzün, Meclis'teki basın toplantısında, partisinin yerel yönetimler ilkelerinin gelecek günlerde paylaşılacağını belirtti.

Bu illerde CHP li belediye kalmadı! Hepsi Yeni Parti ye katıldı 1

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANININ KALMADIĞI İLLER

Yerel seçimlerde CHP'den seçilen çok sayıda belediye başkanının partisinden istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını bildiren Tüzün, "Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat illerinde CHP'li belediye başkanı kalmamıştır." diye konuştu.

BİR TEK ADIYAMAN KALDI

CHP'den seçilmiş 19 il belediye başkanının 17'sinin istifa edip Yeni Parti'ye üyelik için başvurduğunu söyleyen Tüzün, "İstifa etmeyen iki il belediye başkanımızdan Bartın Belediye Başkanımız önümüzdeki hafta ilçe belediye başkanlarıyla değerlendirme yapıp karar verecektir. Bir tek Adıyaman Belediye Başkanımız sevgili Abdurrahman Tutdere CHP'de kalmayı tercih etmiştir. Onun tercihine de bizler saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu illerde CHP li belediye kalmadı! Hepsi Yeni Parti ye katıldı 2

"232 BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETMİŞTİR"

Partisine geçme aşamasındaki belediyeler hakkında bilgi veren Tüzün, "Büyükşehir ilçelerine bağlı 109 ilçe belediye başkanı, illere bağlı 54 ilçe belediye başkanı ve 50 belde belediye başkanı istifa etmiştir. Bugün, bu saat itibarıyla 232 belediye başkanı CHP'den istifa etmiştir. Bunların büyük çoğunluğu Yeni Parti'mize üye kayıt işlemlerini tamamlamıştır." dedi.

Tüzün, Yeni Parti'ye geçmek için CHP'den istifa eden belediye başkanı sayısının ay sonu itibarıyla 300'ü geçeceği tahmininde bulunduklarını söyledi.

"BÜYÜKŞEHİR NOKTASINDA GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Bir gazetecinin "Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleriyle görüşme yapılıp yapılmadığı" sorusuna Tüzün, "Büyükşehirler noktasında hiçbir görüşmemiz olmadı. Süreç içerisinde kendi içlerinde yapacakları değerlendirmeler sonrasında karar vereceklerdir." yanıtını verdi.

İZMİR VE GÖLBAŞI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın AK Parti'ye geçeceği iddialarının hatırlatılması üzerine Tüzün, "Sosyal medyada, yazılı basında bu isimleri duyuyoruz ama kendilerinin böyle bir açık ve net bir ifadesi, açıklaması söz konusu değildir." dedi.

Tüzün basın toplantısını, Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu ile birlikte gerçekleştirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Yaşar Tüzün CHP Yeni Parti
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