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Bu köyde 5 yıldır tek iftar sofrası kuruluyor! "Kimse evinde yemek yemiyor"

02.03.2025 21:50
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Yozgat merkeze bağlı Topaç köyünde vatandaşlar, 5 yıldır Ramazan ayında oruçlarını köy camisinin toplu iftar yemeğiyle açıyor. Toplu iftar geleneğinin 2019 yılından bu yana devam ettiği köyde imkanı olan hayırseverler, köy halkına iftar veriyor. Köy sakinlerinden Hacer Can, her yıl Ramazan ayında köylerinde iftar yemeği verildiğini belirterek, "5 yıldır yemek veriyoruz. Kimse evinde yemek yemiyor." dedi.

Bu köyde 5 yıldır tek iftar sofrası kuruluyor! "Kimse evinde yemek yemiyor"

Yozgat merkeze bağlı 70 haneli, 150 kişinin yaşamını sürdürdüğü Topaç köyünde Ramazan boyunca tek bir iftar sofrası kuruluyor. Köy camisinin sosyal tesislerinde yemekler hazırlanıyor, ezanla birlikte açılan orucun ardından hep birlikte dua ediliyor.

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Teravih namazı sonrası vatandaşlar evlerine dönüyorlar. Her gün iftar sofrasında bir araya gelen köylüler, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneğini sergiliyor.

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Köy sakinlerinden Hacer Can, her yıl Ramazan ayında köylerinde iftar yemeği verildiğini belirterek, "5 yıldır yemek veriyoruz. Kimse evinde yemek yemiyor. Birbirimizle kaynaşıyoruz. Namazımızı kılıyor, çayımızı içiyor ve evlerimize dağılıyoruz. Böylece çocuklarımız da eski Ramazan’ı yaşamış oluyor" dedi.

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"TEK SOFRA KURULUYOR"

Çocuklarıyla iftara geldiğini söyleyen Sibel Açıkgöz, "Köylü olarak iftar yemeği yapıyoruz. Çocuklarımızla buraya geliyoruz. Tek sofra kuruluyor. Hep beraber burada oturuyoruz, kaynaşıyoruz. Yemeğimizi yiyoruz, iftarımızı yaptıktan sonra herkes evlerine dağılıyor" diye konuştu.

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Köy sakinlerinden Yaşar Can, bu geleneği devam ettireceklerini söyleyerek, "5 yıldır bu geleneğimiz devam ediyor. Geçmişten kalan bir gelenek ama biz bunu devam ettirmek istedik. Umarım uzun yıllar daha devam eder. Bu köyde sadece tek bir iftar sofrası kuruluyor. Gelmek isteyen bütün herkes gelebilir, iftarını yapabilir. Umarım uzun yıllar böyle devam eder" dedi.
Topaç köyü muhtarı İsmail Can, 5 yıldır köylerinde iftar yemeği geleneğini sürdürdüklerini ve köy dışında yaşayan köylülerin de iftara katıldığını anlatarak, "5 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. Toplu iftar yemeği veriyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz, devam ettirmeye uğraşıyoruz. Vatandaşlar paralarını veriyor, biz de şahıs olarak yemeklerini veriyoruz. Biz de önder oluyor ve aşçımıza yemekleri yaptırıyoruz. 5 yıldır iftar soframız tek sofra olarak yapılıyor" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat iftar
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