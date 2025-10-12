HABER

Bu sefer de tersten bisiklet geldi

Bursa’da geçtiğimiz aylar içerisinde birçok kez ekranlara gelen tersten ilerleyen otomobillerin yerini bu sefer de bisikletli aldı.

Bursa’da geçtiğimiz aylar içerisinde birçok kez ekranlara gelen tersten ilerleyen otomobillerin yerini bu sefer de bisikletli aldı. Bisikletiyle yolun ortasından tersten gelen kişi, herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Bu sefer de tersten bisiklet geldi 1

Olay, Bursa-Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Hızla ilerleyen araçlar, karşısında bisikletli vatandaşı görünce ne yapacağını şaşırdı. Kamyonların ve otomobillerin arasında sahilde yürürcesine ilerleyen bisikletli kişinin o anları bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Bursa
