Bugatti'yi geride bıraktı: Dünyanın en hızlı seri üretim otomobili rekorunun artık yeni bir sahibi var!

Otomotiv dünyasında rekabet, artık yalnızca tasarım ve teknolojiyle değil, hız rekorlarıyla da kızışıyor. Elektrikli araçların yükselişiyle birlikte hız sınırları yeniden tanımlanırken, sahneye bu kez Çinli üretici BYD’ye ait bir marka olan YangWang çıktı.

İŞTE DÜNYANIN EN HIZLI SERİ ÜRETİM OTOMOBİLİ REKORUNUN YENİ BİR SAHİBİ

YangWang, yeni bir rekora imza attı. Kısa süre önce elektrikli otomobillerde hız rekoru kıran YangWang U9 Track Edition, U9 Xtreme olarak yeniden adlandırıldı ve tekrar piste çıkarıldı. CarScops'ta yer alan habere göre, araç, 496,22 km/sa hıza ulaşarak dünyanın en hızlı seri üretim otomobili oldu.

496,22 km/sa’lik hızla YangWang, 2019’da Andy Wallace'ın tek yönde 490,48 km/sa hıza ulaştığı Bugatti Chiron Super Sport 300+’ı geride bıraktı.

Maksimum hız, Almanya’daki Automotive Testing Papenburg'da (ATP), sürücü Marc Basseng tarafından elde edildi.

Önemli bir detay olarak, rekorun yalnızca tek yönde kırılmış olduğunu belirtelim. Bu yüzden teknik olarak SSC Tuatara’nın 455,3 km/sa çift yönlü ortalama hızı şimdilik unvanını koruyor.

NÜRBURGRİNG REKORU DA GELDİ

YangWang U9 Xtreme yalnızca hız rekoruyla değil, Nürburgring Nordschleife tur zamanı ile de dikkat çekti. BYD, aracın burada 6:59.157 tur zamanı elde ettiğini doğruladı. Bu sonuçla, bu yılın başlarında pistte 7:04.957'lik bir süreyle tur atan Xiaomi SU7 Ultra’nın elinden elektrikli seri üretim otomobil rekorunu da almış oldu.

U9 XTREME'İN ÖZELLİKLERİ: 30 ADET ÜRETİM PLANI

U9 Xtreme’te dört elektrik motoru bulunuyor ve bu motorlar toplamda 2.978 bg güç üretiyor.

Bu, standart U9’un 1.288 bg'lik güç çıkışının iki katından fazla.

Ayrıca, U9 Xtreme 1.200 voltluk platform kullanan ilk seri üretim otomobil olma özelliğine sahip.

Buna ek olarak, BYD’nin diğer tüm modellerinden çok daha yoğun bataryalarla donatılmış.

U9 Xtreme'den sadece 30 adet üretilmesi bekleniyor. Fiyat ise açıklanmadı.

(Fotoğraflar: YangWang Auto)