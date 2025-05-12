'Bugün bir milat' Terör örgütü PKK kendini feshetti! 'Bundan sonrası çok önemli'

Terör örgütü PKK fesih kararını açıkladı, kongre ile silahların bırakıldığını duyurdu. Bugün, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında tarihi bir gün. Konuyla ilgili TRT Haber canlı yayınında konuşan gazeteci - yazar Bayram Zılan "Bugün bir milat" dedi. İşte detaylar...

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK DIŞARIDAN BİR TEHDİT OLDUĞU ANDA..."

TRT Haber canlı yayınında konuşan gazeteci - yazar Bayram Zılan şu ifadeleri kullandı:

"Bir kere Türkiye devletinin terörle mücadele ediyor olması veya bir PKK'nın bu silahları bırakması süreci sonrasındaki tavrı aslında değişmeyecek. Yani terörle mücadele her zaman Türkiye'nin masasında olacak. Aslında Türkiye son yıllarda biliyorsunuz terörle mücadeleyi kendi içerisinde değil kaynağında terörü kurutma noktasında getirmişti. Bu açıdan baktığımız zaman evet PKK silahları bıraktı ancak güvenlik güçleri, Türkiye devleti yine terörle mücadele hususunda ilk günkü gibi kararlılık ve azimle ve yeni teknolojileriyle, İHA'larıyla, SİHA'larıyla sınır güvenliğini korumaya ve Türkiye'ye yönelik dışarıdan bir tehdit olduğu anda o tehdidi kaynağında kurutma noktasında hazır duracak, bu mücadele her zaman devam edecek.

"KÖŞEYE SIKIŞTI, KENDİSİNİ FESHETTİ"

Ancak PKK'nın feshi tabii başka bir şey. Yani biz her zaman söylüyoruz, bunu neden söylüyorum, yani bu liderliklerin, siyasi liderliklerin terör örgütlerini sonlandırma noktasında son derece önemli olduğunun altını çizmek istiyorum ısrarla. Çünkü Türkiye tarihine baktığınız zaman bu PKK'nın sonlandırılması hususunda birçok liderin, birçok siyasinin bunu çözmeye çalıştığını, ancak bazı sac ayaklarını eksik bıraktığını çok net söyleyelim. Yani PKK ile askeri anlamda mücadele etme hususunda Türkiye'nin belki de birçok eksiği vardı çok uzun yıllar bu yapıldı ancak son zamanlardaki teknolojik yenilik bu mücadeleyi başarılı kıldı. Bir de siyasi noktadan PKK çok sıkıştı. Belki de bundan önceki iktidarların eksik bıraktığı noktalardan birisi de bu, başarısız olma noktalarından birisi de bu. PKK ile sadece askeri anlamda mücadele etmek yanlıştı, aynı zamanda demokratikleşmenin önünün de açılması gerekiyordu. İşte Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı en önemli hizmetlerden birisi de bu ülkeye bu oldu. Sayın Erdoğan, PKK ile mücadele hususunda PKK'nın beslendiği bütün o siyasi argümanları, siyasi zemini yok etti. Yani kürt meselesi ile ilgili birçok noktaya değinilmeyen, işte değinilmesi, çözülmesi anlamında risk almaya yeltenmeyen birçok siyasinin yapamadığını yaptı ve Türkiye'de kürt meselesinin PKK'nın beslendiği bütün o alanları kuruttu. E noldu günün sonunda PKK köşeye sıkıştı, kendisini feshetti.

"BUGÜN BİR MİLAT"

Şimdi bundan sonra tarih kitaplarına her zaman söylüyoruz, tarih, siyasi tarih, Türkiye'nin 12 Mayıs 2025 yılında 45 yıl mücadele ettiği PKK'nın silah bırakmasını ve feshini sağladı ve bunu güçlü liderlik sayesinde, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli sayesinde yaptı diye yazacak. Bundan sonrası çok önemli. Yani evet bugün bir milat. Bu günü biz annelerimize armağan ediyoruz, şehit annelerine armağan ediyoruz, büyük bir başarı. Ancak bundan sonrası da çok önemli. Bakın şunu bir kere hemen söylemekte fayda var; bir kere muhalefet partisine çok büyük iş düşüyor, sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düşüyor"