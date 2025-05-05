Bugün Hıdırellez mi? Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez'in hikayesi nedir, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri nedir?

Hıdırellez baharın gelişini müjdeler. Hıdırellez her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Mayıs ayıyla birlikte Hıdırellez ritüelleri ve etkinlik planları yapanlar, “Hıdırellez ne zaman, nasıl kutlanır?” gibi sorulara yanıt arıyor.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar’da kutlanan geleneksel bir bahar bayramıdır. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilir. Hızır’ın darda kalanlara yardım ettiği, İlyas’ın ise denizlerin hakimi olduğuna inanılır. Bu nedenle Hıdırellez, bereket, bolluk ve yenilenme sembolü olarak görülür. “Ruz-ı Hızır” (Hızır günü) olarak da bilinen bu bayram, doğanın canlanışını ve yazın başlangıcını temsil eder.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

Hıdırellez, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanır. 2025 yılında da 5 Mayıs akşamından 6 Mayıs sabahına kadar çeşitli ritüeller ve etkinliklerle bu özel gün coşkuyla karşılanacak. Rumi takvime göre 23 Nisan’a denk gelen Hıdırellez, yaz mevsiminin başlangıcı kabul edilir. 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınan Hıdırellez, kültürel değerleriyle de dikkat çekiyor.

HIDIRELLEZ NASIL KUTLANIR?

Hıdırellez, doğayla iç içe geçen ritüeller ve neşeli etkinliklerle kutlanır. 5 Mayıs akşamı başlayan kutlamalar, 6 Mayıs sabahına kadar devam eder.

İşte Hıdırellez’de yapılan bazı geleneksel uygulamalar:

Dilek çizimleri: İnsanlar, dileklerini kağıda yazarak veya çizerek, gül ağacının altına gömer veya suya bırakır.

Ateş yakma: Hıdırellez gecesi ateş yakılır ve üzerinden atlanarak kötülüklerden arınılacağına inanılır.

Doğada kutlama: Yeşillik alanlarda, su kenarlarında piknikler düzenlenir, şarkılar söylenir ve dans edilir.

Bolluk ve Bereket Duaları: Evlerin kapısına bereket getirmesi için yiyecekler asılır, kapılar açık bırakılır.