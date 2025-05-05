HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bugün Hıdırellez mi? Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez'in hikayesi nedir, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri nedir?

Hıdırellez, baharın müjdecisi olarak her yıl coşkuyla kutlanıyor. Mayıs ayının başlamasıyla birlikte Hıdırellez ritüelleri ve kutlamaları için hazırlık yapanlar, “Hıdırellez ne zaman, nasıl kutlanır?” sorularının cevabını araştırıyor. 2025 yılında Hıdırellez’in ne zaman olduğu, nasıl kutlandığı ve bu özel günün anlamı merak ediliyor. İşte Hıdırellez’e dair merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bugün Hıdırellez mi? Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez'in hikayesi nedir, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri nedir?
Sedef Karatay

Hıdırellez baharın gelişini müjdeler. Hıdırellez her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Mayıs ayıyla birlikte Hıdırellez ritüelleri ve etkinlik planları yapanlar, “Hıdırellez ne zaman, nasıl kutlanır?” gibi sorulara yanıt arıyor.

thumbs_b_c_95c63b26934cf61092f3a0928bac3a7a

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar’da kutlanan geleneksel bir bahar bayramıdır. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilir. Hızır’ın darda kalanlara yardım ettiği, İlyas’ın ise denizlerin hakimi olduğuna inanılır. Bu nedenle Hıdırellez, bereket, bolluk ve yenilenme sembolü olarak görülür. “Ruz-ı Hızır” (Hızır günü) olarak da bilinen bu bayram, doğanın canlanışını ve yazın başlangıcını temsil eder.

thumbs_b_c_9016a50facf0b4c9fbb30f8cbe308eef

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

Hıdırellez, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanır. 2025 yılında da 5 Mayıs akşamından 6 Mayıs sabahına kadar çeşitli ritüeller ve etkinliklerle bu özel gün coşkuyla karşılanacak. Rumi takvime göre 23 Nisan’a denk gelen Hıdırellez, yaz mevsiminin başlangıcı kabul edilir. 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınan Hıdırellez, kültürel değerleriyle de dikkat çekiyor.

HIDIRELLEZ NASIL KUTLANIR?

Hıdırellez, doğayla iç içe geçen ritüeller ve neşeli etkinliklerle kutlanır. 5 Mayıs akşamı başlayan kutlamalar, 6 Mayıs sabahına kadar devam eder.

thumbs_b_c_86c1f772babaf00c03dd08b3424a8231

İşte Hıdırellez’de yapılan bazı geleneksel uygulamalar:

Dilek çizimleri: İnsanlar, dileklerini kağıda yazarak veya çizerek, gül ağacının altına gömer veya suya bırakır.

Ateş yakma: Hıdırellez gecesi ateş yakılır ve üzerinden atlanarak kötülüklerden arınılacağına inanılır.

Doğada kutlama: Yeşillik alanlarda, su kenarlarında piknikler düzenlenir, şarkılar söylenir ve dans edilir.

Bolluk ve Bereket Duaları: Evlerin kapısına bereket getirmesi için yiyecekler asılır, kapılar açık bırakılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet başkanına saldırı: Suratına ayakkabı fırlatıldı!Devlet başkanına saldırı: Suratına ayakkabı fırlatıldı!
İmamoğlu'nu isyan ettirdi: "Aldığım nefesi biliyorsunuz!"İmamoğlu'nu isyan ettirdi: "Aldığım nefesi biliyorsunuz!"

Anahtar Kelimeler:
Hıdırellez Hıdırellez dilek duası nasıl edilir hıdırellez bayramı mesajları Hıdırellez dileği nasıl yapılır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

Nisan enflasyonu belli oldu!

Nisan enflasyonu belli oldu!

Emniyet araştırmayı derinleştirdi: Banka hesapları inceleniyor!

Emniyet araştırmayı derinleştirdi: Banka hesapları inceleniyor!

Barış Boyun İtalyan mafyasına özendi! Sezar da kullanıyordu

Barış Boyun İtalyan mafyasına özendi! Sezar da kullanıyordu

2003'de açılan uygulama bugün kapatılıyor!

2003'de açılan uygulama bugün kapatılıyor!

Ordu'da sır ölüm: Önce araca sonra cansız bedenlerine ulaşıldı!

Ordu'da sır ölüm: Önce araca sonra cansız bedenlerine ulaşıldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.