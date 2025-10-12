HABER

Buharkent’te meyve sineğiyle mücadele aralıksız sürüyor

Aydın’ın Buharkent ilçesinde, zeytin ve incir bahçelerinde zararlılarla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineğine karşı bahçelere yerleştirilen tuzaklarda haftalık kontrollerini sürdürüyor.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineğine karşı bahçelere yerleştirilen tuzaklarda haftalık kontrollerini sürdürüyor. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İlçemizde görevli teknik personellerimizle; incir ve zeytin bahçelerimize yerleştirdiğimiz tuzaklarda haftalık kontrollerimize devam ediyoruz. Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata) Zeytin Sineği (Bactrocera oleae)" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, zararlı popülasyonunun takibi ve muhtemel ürün kayıplarının önlenmesi amacıyla yürütülen bu kontrollerin üretim sezonu boyunca düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

(İHA)

