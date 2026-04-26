Buldan’da depreme dayanıksız sağlık ocağında yıkım başladı

Buldan’da bir süre önce yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıksız olduğu belirlenen Mehmet Terzioğlu Sağlık Ocağı için alınan yıkım kararı doğrultusunda iş makineleriyle yıkım çalışmalarına başlandı. Uzun yıllardır vatandaşlara sağlık hizmeti veren binanın kontrollü şekilde yıkım sürecine alındığı belirtildi.

Mevcut yapının bulunduğu alanda modern ve güncel standartlara uygun yeni bir Aile Sağlığı Merkezi inşa edilecek. Yeni merkezin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların daha güvenli ve modern şartlarda sağlık hizmeti almasının hedeflendiği ifade edildi.



