Buldan’da kontrol altına yangın bölgesinde ateş savaşçıları teyakkuzda

Denizli’nin Buldan ilçesinde geçtiğimiz günlerde kontrol altına alınan yangın bölgesinde onlarca mevkii de nöbet tutan personellere ziyaret eden Buldan Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Acıkara ve Buldan Kara Avcılar Derneği Başkanı Hakan Aytekin ziyarette bulundu. Nöbet tutan personeller ise, "Şu anda tüm personelimiz ile çevre il ve ilçelerden gelen yangın personelimiz gece gündüz dağlarda teyakkuz halindeyiz" dedi.

Buldan’da gerçekleşen orman yangınında fedakarca mücadele eden Buldan Orman İşletme Müdürlüğü personeli yangının sönmesine rağmen teyakkuz halinde görevlerini ifa ediyor. Armutlu Gedik, Taşlı Çukur, İncir Kayası, Civaroğlunun Damları, Gadime, Muhtarın Sivri, Yelli Gedik, Kömür Ocakları, Kumralı, Kaplan Kayaları, Eskicinin Çamı, Gazelli, Akyar ve Karadere mevkilerinde konuşlu bulunan Buldan Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, yeşil vatan için görev yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Buldan Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Acıkara ve Buldan Kara Avcılar Derneği Başkanı Hakan Aytekin, yanan bölgelerde konuşlandıran ekipleri ziyaret ederek teşekkürlerini sundu.

"Yangın ilk başladığından bugüne değin asla yılgınlık duymadan görev yapıyoruz"

Yangın bölgesinde nöbetlerini devam eden personeller ise, "Yangın ilk başladığından bugüne değin asla yılgınlık duymadan görev yapıyoruz. Görevimizde yaşadığımız zorluklara rağmen halkımızın yanımızda olduğunu görmek bizlere büyük moral oldu. Yediden yetmişe herkes desteğe geldi. Buldan merkezden, köylerden ve tüm il ve ilçelerden kazmasıyla, küreğiyle, traktörüyle, su tankerleriyle, tarallarıyla, iş makinalarıyla, arazözleriyle gelen ekipler yangının daha da büyümesini ve Buldan’a ulaşmasını engelledi. Personelimiz insanüstü emek harcayarak mücadele etti. Ayrıca değerli vatandaşlarımız su, ayran, ilaç ve kumanya desteği sağlamak adına adeta birbirleriyle yarıştı. Çok kötü anlar yaşadık, arkadaşlarımızdan yaralananlar oldu. Onlara acil şifalar dileriz. Can kaybının olmaması tesellimiz oldu. Ancak kararan dağlarımıza, yanan ağaçlarımıza baktıkça içimiz daha da yanıyor. Şu anda tüm personelimiz ile çevre il ve ilçelerden gelen yangın personelimiz gece gündüz dağlarda teyakkuz halindeyiz. En kısa zamanda yeşil Buldan’ımızın tekrar eski yeşilliğine kavuşması için çalışmalarımıza başlayacağız. Allah bir daha vatanımıza ve milletimize böyle acılar yaşatmasın" dedi.