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Bülent Kuşoğlu'ndan CHP kurultayı açıklaması! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan CHP'de yapılması planlanan kurultayın tarihine ilişkin açıklama geldi. Kuşoğlu açıklamasında "Ben önümüzdeki aralık-şubat, en geç mart döneminde yapılabileceği kanaatindeyim" dedi.

Bülent Kuşoğlu'ndan CHP kurultayı açıklaması! Tarih verdi
Recep Demircan

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan kurultay açıklaması geldi. Canlı yayında soruları yanıtlayan Kuşoğlu, kurultay için tarih verdi.

Bülent Kuşoğlu ndan CHP kurultayı açıklaması! Tarih verdi 1

"EN GEÇ MART AYINDA YAPILABİLECEĞİ KANAATİNDEYİM"

Kuşoğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"Açıklamamız var. Eylülden itibaren kurultay sürecini başlatacağız. En kısa zamanda da kurultayımızı yapacağız. 'En kısa zaman' dememin sebebi şu: Biraz önce mutlak butlanın sebebini açıklarken 38’inci Kurultay’ın kurallara, usule ve etiğe uygun yapılmaması nedeniyle iptal edildiğini söylemiştim. Mahkeme kararına göre 38’inci Kurultay öncesine dönülecek ve oradaki seçilmiş yönetim gelecek. Bu arada biliyorsunuz, mutlak butlan kararı çıkana kadar iki olağanüstü ve bir olağan kurultay yapıldı. Mahkeme bunları da saymıyor, geçerli kabul etmiyor. Şimdi bir tane daha yapsak olmayacak. Biraz önce konuştuk, dosya Bölge Adliye Mahkemesinden Yargıtay’a henüz yeni gitti. Geçerli olmasını teminen 'En kısa sürede.' diyoruz. Bunu hukukçular çok daha iyi bilecektir ama ben önümüzdeki aralık-şubat, en geç mart döneminde yapılabileceği kanaatindeyim. Yapılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü mevcut kadroyla ve örgütlerle de yapılamaz deniyor. Onun için mahalle delegesinden itibaren örgütlerde değişikliğe gitmemiz gerekiyor."

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Kuşoğlu CHP
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