Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı hakkında gözaltı kararı: “En kısa zamanda dönecekler”

Kuşadası Belediyesi’ne yönelik soruşturmada üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Hakkında işlem başlatılan isimler arasında Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı da yer aldı. Tezcan, ikisinin de tutuklu eski Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in avukatı olduğunu belirterek hedef gösterildiklerini savundu. Tezcan, “Korkacağımız, çekineceğimiz hiçbir şey yok” dedi.

21 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre; polis tarafından Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ş.Ş.K., eski belediye başkan yardımcısı O.T., zabıta müdürü E.D. ile bazı iş insanlarının da bulunduğu 21 kişi hakkında işlem başlatıldı.

BÜLENT TEZCAN'IN KIZI VE DAMADININ BÜROSUNDA ARAMA YAPILDI

Bu arada CHP’den Yeni Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın damadı avukat Umut Yaşar ile avukat kızı Ezgi Tezcan Yaşar’ın bürosunda arama yapıldığı öğrenildi.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Bülent Tezcan, avukat çiftin tatil için yurt dışında olduklarını ve en kısa zamanda yurda döneceklerini söyledi. Kızı ve damadının tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in avukatı olduklarını, haftalardır hedef gösterildiklerini savunarak, “Korkacağımız, çekineceğimiz hiçbir şey yok” dedi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak "Rüşvet" ve "İrtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde; soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşılmış, yapılan değerlendirmeler sonucunda; Özel Kalem Müdürü Ş.K.Ş., İnşaat Firma Sahibi R.M.Ç., İnşaat Firma Sahibi, O.A.H., aavukat U.Y., iş insanı E.C.Y., eski belediye başkan yardımcısı O.T., firma sahibi Ş.Ç., otel sahibi K.Ö., eğitimci İ.Y., iş insanı M.G., avukat E.T.Y., tekniker A.U.B., firma sahibi Ş.E., firma sahibi E.T., otel sahibi H.T., iş insanı H.A., firma sahibi Y.Z., CHP’li meclis üyesi A.K. mimar C.U., harita mühendisi H.H.D. ve muhasebeci E.S. isimli şüpheliler hakkında 07.08.2026 tarihinde İzmir, Antalya ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır