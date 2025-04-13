Bulgaristan ABD'den sipariş etmişti: F-16'ların ilki törenle karşılandı

Ülkenin güneydoğusundaki Graf İgnatievo NATO Hava Üssü'nde ABD'den satın alınan F-16'ların birincisinin teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

Başbakan Rosen Jelyazkov, yaptığı konuşmada, "Gelen ilk modern savaş uçağı, ordumuzun ideolojik değişim ve modernizasyonunun sembolüdür." dedi.

Jelyazkov, Bulgar Silahlı Kuvvetlerinin gerçek modernizasyon girişimlerinin temelinin 2019 yılında atıldığını söyledi.

Ülkenin halen kullandığı Rus yapımı eski tip "MiG-29" savaş uçaklarının yerine geçecek yeni filoya ilişkin kararın Parlamentoda yaşanan polemiğin ardından alındığını belirten Jelyazkov, şunları dile getirdi:

"Parlamentoda harcanan o çabalar boşa gitmedi. Zamanında Bulgaristan, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden yana da karar alırken demokratik değerleri, yasaların üstünlüğü ve insan haklarının savunulmasından yana medeni bir seçim yapmıştır."

- "F-16'nın gelişi, Hava Kuvvetlerinin teknolojik olarak yeniden silahlandırılması sürecinin başlangıcı"

"Block 70" serisi F-16 savaş jetlerinin aynı zamanda Bulgaristan'ın ABD ile sürdürdüğü stratejik ortaklığın sembolü olduğunun altını çizen Jelyazkov, bunun NATO'nun doğu kanadında ve Karadeniz bölgesinde güvenlik için garantiler yaratan stratejik ortaklık olduğunu söyledi.

Savunma Bakanı Atanas Zapryanov da "F-16'nın gelişi, Hava Kuvvetlerinin teknolojik olarak yeniden silahlandırılması sürecinin başlangıcı sayılır." dedi.

Yeni uçakların yanı sıra Kara Kuvvetleri için yeni "Stryker" zırhlı araçlarının da gelmeye başladığını kaydeden Zapryanov, Deniz Kuvvetleri için yeni devriye gemilerinin ikincisinin de suya indirildiğini söyledi.

Zapryanov, "Savunma bakanı olarak 2025 yılının bizim ve müttefiklerimizin savunması için kilit öneme sahip diğer gelişmiş sistem ve platformların sözleşmeye bağlanmasıyla da hatırlanmasını sağlamak amacıyla elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

Törene Bulgaristan Genelkurmay Başkanı General Eftim Eftimov, F-16'ların üreticisi Lockheed Martin'in temsilcileri ile ilgililer katıldı.

Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında yaklaşık 3 milyar avroya ABD'den satın alınan 16 yeni F-16'nın yanı sıra Parlamentonun onayıyla 1,1 milyar avroya 198 "Stryker" askeri zırhlı araç ve 100 milyon dolarlık "Javelin" tipi tanksavar roket sistemleri edinildi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır