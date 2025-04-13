HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Bulgaristan ABD'den sipariş etmişti: F-16'ların ilki törenle karşılandı

Bulgaristan'ın ABD'den sipariş ettiği "Block 70" serisi 16 adet F-16 savaş uçağının ilki törenle karşılandı.

Bulgaristan ABD'den sipariş etmişti: F-16'ların ilki törenle karşılandı

Ülkenin güneydoğusundaki Graf İgnatievo NATO Hava Üssü'nde ABD'den satın alınan F-16'ların birincisinin teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

Başbakan Rosen Jelyazkov, yaptığı konuşmada, "Gelen ilk modern savaş uçağı, ordumuzun ideolojik değişim ve modernizasyonunun sembolüdür." dedi.

Jelyazkov, Bulgar Silahlı Kuvvetlerinin gerçek modernizasyon girişimlerinin temelinin 2019 yılında atıldığını söyledi.

Ülkenin halen kullandığı Rus yapımı eski tip "MiG-29" savaş uçaklarının yerine geçecek yeni filoya ilişkin kararın Parlamentoda yaşanan polemiğin ardından alındığını belirten Jelyazkov, şunları dile getirdi:

"Parlamentoda harcanan o çabalar boşa gitmedi. Zamanında Bulgaristan, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden yana da karar alırken demokratik değerleri, yasaların üstünlüğü ve insan haklarının savunulmasından yana medeni bir seçim yapmıştır."

- "F-16'nın gelişi, Hava Kuvvetlerinin teknolojik olarak yeniden silahlandırılması sürecinin başlangıcı"

"Block 70" serisi F-16 savaş jetlerinin aynı zamanda Bulgaristan'ın ABD ile sürdürdüğü stratejik ortaklığın sembolü olduğunun altını çizen Jelyazkov, bunun NATO'nun doğu kanadında ve Karadeniz bölgesinde güvenlik için garantiler yaratan stratejik ortaklık olduğunu söyledi.

Savunma Bakanı Atanas Zapryanov da "F-16'nın gelişi, Hava Kuvvetlerinin teknolojik olarak yeniden silahlandırılması sürecinin başlangıcı sayılır." dedi.

Yeni uçakların yanı sıra Kara Kuvvetleri için yeni "Stryker" zırhlı araçlarının da gelmeye başladığını kaydeden Zapryanov, Deniz Kuvvetleri için yeni devriye gemilerinin ikincisinin de suya indirildiğini söyledi.

Zapryanov, "Savunma bakanı olarak 2025 yılının bizim ve müttefiklerimizin savunması için kilit öneme sahip diğer gelişmiş sistem ve platformların sözleşmeye bağlanmasıyla da hatırlanmasını sağlamak amacıyla elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

Törene Bulgaristan Genelkurmay Başkanı General Eftim Eftimov, F-16'ların üreticisi Lockheed Martin'in temsilcileri ile ilgililer katıldı.

Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında yaklaşık 3 milyar avroya ABD'den satın alınan 16 yeni F-16'nın yanı sıra Parlamentonun onayıyla 1,1 milyar avroya 198 "Stryker" askeri zırhlı araç ve 100 milyon dolarlık "Javelin" tipi tanksavar roket sistemleri edinildi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde ilkbaharda 1200 kuş halkalandıIğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde ilkbaharda 1200 kuş halkalandı
Burdur'da dağda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardıBurdur'da dağda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'ndan, bazı isimlerin başka cezaevine nakledilmesine tepki: Yeter artık!

İmamoğlu'ndan, bazı isimlerin başka cezaevine nakledilmesine tepki: Yeter artık!

Real Madrid'den çok konuşulacak Jose Mourinho hamlesi! Perez her an resmi teklif yapabilir

Real Madrid'den çok konuşulacak Jose Mourinho hamlesi! Perez her an resmi teklif yapabilir

Son haliyle şaşırttı! Saçlarını sıfıra vurup bıyık bıraktı

Son haliyle şaşırttı! Saçlarını sıfıra vurup bıyık bıraktı

Kalabalığı duyunca kendini tutamadı: "Yuhalayın o namussuzu!"

Kalabalığı duyunca kendini tutamadı: "Yuhalayın o namussuzu!"

Konyaaltı Sahili'nde korkunç olay! Balık ya da dalgıç sandılar

Konyaaltı Sahili'nde korkunç olay! Balık ya da dalgıç sandılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.