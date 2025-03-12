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  4. Buluşmaya giderken yanında bıçakla gitti: İki genç arasında başlayan tartışma kanlı bitti!

Buluşmaya giderken yanında bıçakla gitti: İki genç arasında başlayan tartışma kanlı bitti!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.03.2025 08:06
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Denizli'de meydana gelen olay şaşkına çevirdi. Aralarında husumet olduğu söylenen iki genç bir parka buluşmak için sözleştiler. Gençlerden biri buluşmaya giderken yanında bıçakla gitti. Yanında bıçak taşıyan 19 yaşındaki genç husumetli olduğu 18 yanındaki genci bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Buluşmaya giderken yanında bıçakla gitti: İki genç arasında başlayan tartışma kanlı bitti!

Denizli'de iki genç arasında başlayan tartışma, gençlerin randevulaşarak buluştukları parkta bıçaklı kavgaya dönüştü. Husumetli gençlerden biri, yanında getirdiği bıçakla karşı tarafı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

ÖNCE TARTIŞTILAR

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Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alperen K. (18) ve Enes A.K. (19) arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından telefonda konuşarak ortak buluşma noktası belirleyen gençler, arkadaşlarını toplayarak Çamlık Parkı'nda buluştular.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

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İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerinde yanında bıçakla gelen Enes A.K., Alperen K.'yi bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Alperen K.'nin bıçaklandığını gören diğer arkadaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alperen K., en yakın hastaneye sevk etti.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

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Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda olaya karışan ve kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli kavga
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