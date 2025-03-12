Buluşmaya giderken yanında bıçakla gitti: İki genç arasında başlayan tartışma kanlı bitti!

Denizli'de iki genç arasında başlayan tartışma, gençlerin randevulaşarak buluştukları parkta bıçaklı kavgaya dönüştü. Husumetli gençlerden biri, yanında getirdiği bıçakla karşı tarafı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

ÖNCE TARTIŞTILAR

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alperen K. (18) ve Enes A.K. (19) arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından telefonda konuşarak ortak buluşma noktası belirleyen gençler, arkadaşlarını toplayarak Çamlık Parkı'nda buluştular.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerinde yanında bıçakla gelen Enes A.K., Alperen K.'yi bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Alperen K.'nin bıçaklandığını gören diğer arkadaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alperen K., en yakın hastaneye sevk etti.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda olaya karışan ve kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

(İHA)